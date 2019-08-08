В Атамбаева назвали условия освобождения захваченных в заложники спецназовцев
Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg .
Их условия - включить связь и отвести все силовые подразделения по Кой-Таша. Ниязов также не смог назвать точное количество силовиков, по предварительным данным, их шесть человек.
"Сейчас сотрудники спецназа находятся в полной безопасности. Их жизни ничего не угрожает, никто не бьет. Этих людей нельзя назвать заложниками, поскольку таковы те, кто пришел мирно и их захватил. Наши условия озвучены вчера замминистра внутренних дел курсантов Асанову . Однако силовиков не вывели из Кой-Таша, а просто ниже спустили. Мы готовы были отпустить спецназовцев в 6.00, но так как власть ничего не выполнили, то они продолжают находиться здесь ", - сказал Ниязов.
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Напомним, 7 августа в Кыргызстане в поселке Кой-Таш дом експрезидента Алмазбека Атамбаева начал штурмовать спецназ.
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Впоследствии спецназ задержал экс-президента Кыргызстана и началась стрельба.
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Експрезидента задержали. На территории резиденции возник пожар, слышать автоматную очередь.
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Впоследствии сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили его и захватили бойцов отряда спецназначения в резиденции главы государства.
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Президент Кыргызстана созвал экстренное заседание Совбеза.
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