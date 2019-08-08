В Атамбаева назвали условия освобождения захваченных в заложники спецназовцев

8 августа, 2019, 11:38

Сотрудников спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" освободят после того, как власти выполнят условия сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева

Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg .

Их условия - включить связь и отвести все силовые подразделения по Кой-Таша. Ниязов также не смог назвать точное количество силовиков, по предварительным данным, их шесть человек.

"Сейчас сотрудники спецназа находятся в полной безопасности. Их жизни ничего не угрожает, никто не бьет. Этих людей нельзя назвать заложниками, поскольку таковы те, кто пришел мирно и их захватил. Наши условия озвучены вчера замминистра внутренних дел курсантов Асанову . Однако силовиков не вывели из Кой-Таша, а просто ниже спустили. Мы готовы были отпустить спецназовцев в 6.00, но так как власть ничего не выполнили, то они продолжают находиться здесь ", - сказал Ниязов.