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Espreso.tvМирВ Атамбаева назвали условия освобождения захваченных в заложники спецназовцев

В Атамбаева назвали условия освобождения захваченных в заложники спецназовцев


фото: reuters
Сотрудников спецназа Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики "Альфа" освободят после того, как власти выполнят условия сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева

Об этом заявил экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, сообщает 24.kg .

Их условия - включить связь и отвести все силовые подразделения по Кой-Таша. Ниязов также не смог назвать точное количество силовиков, по предварительным данным, их шесть человек.

"Сейчас сотрудники спецназа находятся в полной безопасности. Их жизни ничего не угрожает, никто не бьет. Этих людей нельзя назвать заложниками, поскольку таковы те, кто пришел мирно и их захватил. Наши условия озвучены вчера замминистра внутренних дел курсантов Асанову . Однако силовиков не вывели из Кой-Таша, а просто ниже спустили. Мы готовы были отпустить спецназовцев в 6.00, но так как власть ничего не выполнили, то они продолжают находиться здесь ", - сказал Ниязов.

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