Путин финансирует войны и полицейское государство за немецкие деньги, - Каспаров

3 августа, 2019, 18:47

Знаменитый шахматист и российский правозащитник Гарри Каспаров обвинят Германию в непосредственном финансировании режима Владимира Путина

О со ссылкой на Bild сообщает "Укринформ".

Об этом Каспаров написал в открытом письме к министру иностранных дел Германии Гайко Маасу.

"Ваши деньги непосредственно финансируют полицейское государство Путина, его войны и пропагандистскую машину", - отметил Каспаров.

Он подчеркнул, что восстановление членства России в Совете Европы произошло во многом благодаря именно позиции Германии.

"Какие изменения толкнули Совет снова принять режим Путина? Прекратила ли Россия агрессию в Украине? Был ли возвращен Крым, как того требует международное сообщество? Были ли освобождены 24 похищенных в международных водах украинских моряков? Провел ли режим Путина либерализацию внутри страны для удовлетворения требований Совета по правам человека и демократических стандартов? Нет, нет, нет, нет, нет и нет", - написал Каспаров.