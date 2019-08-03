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Espreso.tvМирПутин финансирует войны и полицейское государство за немецкие деньги, - Каспаров

Путин финансирует войны и полицейское государство за немецкие деньги, - Каспаров


фото: ukrinform.ua
Знаменитый шахматист и российский правозащитник Гарри Каспаров обвинят Германию в непосредственном финансировании режима Владимира Путина

О со ссылкой на Bild сообщает "Укринформ".

Об этом Каспаров написал в открытом письме к министру иностранных дел Германии Гайко Маасу.

"Ваши деньги непосредственно финансируют полицейское государство Путина, его войны и пропагандистскую машину", - отметил Каспаров.

Он подчеркнул, что восстановление членства России в Совете Европы произошло во многом благодаря именно позиции Германии.

"Какие изменения толкнули Совет снова принять режим Путина? Прекратила ли Россия агрессию в Украине? Был ли возвращен Крым, как того требует международное сообщество? Были ли освобождены 24 похищенных в международных водах украинских моряков? Провел ли режим Путина либерализацию внутри страны для удовлетворения требований Совета по правам человека и демократических стандартов? Нет, нет, нет, нет, нет и нет", - написал Каспаров.

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