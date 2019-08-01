Экономика Великобритании выдержит Brexit без соглашения с ЕС, - глава Минфина

1 августа, 2019, 16:35

Экономика Великобритании довольно устойчива, чтобы справиться с последствиями возможного выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем

Об этом заявил глава Министерства финансов Великобритании Саджид Джавид, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на британские СМИ.

"Наша экономика сильна в своей основе, поэтому сегодня мы можем много чего выбирать. Мы можем, например, выбрать, инвестировать в школы, наши больницы, замечательную полицию, но мы можем готовиться к выходу из ЕС. И если это будет означать выйти без соглашения, то это именно то, что мы сделаем", - отметил Джавид.

Он также отметил, что уже говорилось, что Британия хочет соглашения, но это должна быть "другое соглашение, хорошее соглашение, которое отменяет этот недемократический "бекстоп".

"Если мы не можем убрать этот "бекстоп", тогда нам нужно покидать ЕС без соглашения, и мы будем готовы сделать это", - подчеркнул министр.