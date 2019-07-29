Джонсон заявил, что есть все шансы на новое соглашение с ЕС о Brexit
29 июля, 2019, 17:48
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что хочет заключить "грандиозное новое торговое соглашение"
Об этом сообщает Reuters.
"То, что мы хотим сделать, - это построить новое партнерство со всеми важными для нас вещами, разделяя сотрудничество в сфере обороны, безопасности, разведки, культурного и научного сотрудничества, все, чего вы ждете", - заявил Джонсон.
По его словам, в основе этого лежит новое соглашение о свободной торговле.
"В основе всего этого лежит новое соглашение о свободной торговле, которое позволяет нам вернуть контроль над нашими тарифами и нашим правилам и действовать иначе, чем мы хотим", - добавил Джонсон.
- Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.
- В тот же день он объявил состав нового Кабинета, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза.
- Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- Джонсон на случай жесткого Brexit создал военный кабинет
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