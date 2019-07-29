Джонсон заявил, что есть все шансы на новое соглашение с ЕС о Brexit

29 июля, 2019, 17:48

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что хочет заключить "грандиозное новое торговое соглашение"

Об этом сообщает Reuters.

"То, что мы хотим сделать, - это построить новое партнерство со всеми важными для нас вещами, разделяя сотрудничество в сфере обороны, безопасности, разведки, культурного и научного сотрудничества, все, чего вы ждете", - заявил Джонсон.

По его словам, в основе этого лежит новое соглашение о свободной торговле.

"В основе всего этого лежит новое соглашение о свободной торговле, которое позволяет нам вернуть контроль над нашими тарифами и нашим правилам и действовать иначе, чем мы хотим", - добавил Джонсон.