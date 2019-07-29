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Espreso.tvМирДжонсон заявил, что есть все шансы на новое соглашение с ЕС о Brexit

Джонсон заявил, что есть все шансы на новое соглашение с ЕС о Brexit


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что хочет заключить "грандиозное новое торговое соглашение"

Об этом сообщает Reuters.

"То, что мы хотим сделать, - это построить новое партнерство со всеми важными для нас вещами, разделяя сотрудничество в сфере обороны, безопасности, разведки, культурного и научного сотрудничества, все, чего вы ждете", - заявил Джонсон.

По его словам, в основе этого лежит новое соглашение о свободной торговле.

"В основе всего этого лежит новое соглашение о свободной торговле, которое позволяет нам вернуть контроль над нашими тарифами и нашим правилам и действовать иначе, чем мы хотим", - добавил Джонсон.

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