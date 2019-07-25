Джонсон сформировал новое правительство Великобритании с евроскептикив и последовательных сторонников Brexit
Об этом сообщает ВВС.
Всего 17 бывших старших министров правительства Терезы Мэй были отправлены в отставку или сами ушли с должности.
Ключевую должность канцлера получил сын мигрантов из Пакистана, экс-министр внутренних дел Сажид Джавид. Убежден евроскептик, Джавид поддержал Джонсона после того, как выбыл из гонки за пост лидера Консервативной партии.
МВД возглавила Прити Патель - дочь индийских мигрантов из Уганды. Патель которая ушла с должности министра по вопросам международного развития в 2017 году после проведения несанкционированных встреч с израильскими чиновниками, стала главой МВД.
Министерство иностранных дел возглавил Доминик Рааб - бывший министр по вопросам Brexit, который ушел в отставку из-за несогласия со стратегией Мэй по выходу из ЕС. Министром по вопросам Brexit остался Стивен Барклай.
Гэвин Уильямсон снова вернулся в правительство, на этот раз на должность министра образования. Три месяца назад он был освобожден от должности министра того, как в правительстве пришли к выводу, что он несет ответственность за истоки несанкционированной информации с заседания Совета национальной безопасности.
Наиболее неожиданной стала отставка министра обороны Пенни Мордаунт, ведущей поклонницы Brexit и популярного в партии политика. Ее заменил Бен Уоллес, бывший военный и давний союзник Джонсона.
Должности также получили еще несколько политиков, причастных к кампании за Brexit.
Майкл Гоув покинул пост министра окружающей среды, чтобы стать канцлером герцогства Ланкастер - старшая министерская роль, но без конкретного портфеля. Джейкоб Риз-Могг стал лидером Палаты общин - это его первая правительственная должность.
Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.
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