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Espreso.tvМирДжонсон сформировал новое правительство Великобритании с евроскептикив и последовательных сторонников Brexit

Джонсон сформировал новое правительство Великобритании с евроскептикив и последовательных сторонников Brexit


фото: reuters
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду вечером объявил список новых министров, отдав ключевые должности сторонникам выхода страны из Евросоюза

Об этом сообщает ВВС.

Всего 17 бывших старших министров правительства Терезы Мэй были отправлены в отставку или сами ушли с должности.

Ключевую должность канцлера получил сын мигрантов из Пакистана, экс-министр внутренних дел Сажид Джавид. Убежден евроскептик, Джавид поддержал Джонсона после того, как выбыл из гонки за пост лидера Консервативной партии.

МВД возглавила Прити Патель - дочь индийских мигрантов из Уганды. Патель которая ушла с должности министра по вопросам международного развития в 2017 году после проведения несанкционированных встреч с израильскими чиновниками, стала главой МВД.

Министерство иностранных дел возглавил Доминик Рааб - бывший министр по вопросам Brexit, который ушел в отставку из-за несогласия со стратегией Мэй по выходу из ЕС. Министром по вопросам Brexit остался Стивен Барклай.

Гэвин Уильямсон снова вернулся в правительство, на этот раз на должность министра образования. Три месяца назад он был освобожден от должности министра того, как в правительстве пришли к выводу, что он несет ответственность за истоки несанкционированной информации с заседания Совета национальной безопасности.

Наиболее неожиданной стала отставка министра обороны Пенни Мордаунт, ведущей поклонницы Brexit и популярного в партии политика. Ее заменил Бен Уоллес, бывший военный и давний союзник Джонсона.

Должности также получили еще несколько политиков, причастных к кампании за Brexit.

Майкл Гоув покинул пост министра окружающей среды, чтобы стать канцлером герцогства Ланкастер - старшая министерская роль, но без конкретного портфеля. Джейкоб Риз-Могг стал лидером Палаты общин - это его первая правительственная должность.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании.

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