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Espreso.tvОбществоПравительство Великобритании удвоило сумму для реализации "жесткого" Brexit

Правительство Великобритании удвоило сумму для реализации "жесткого" Brexit

Правительство Великобритании выделило дополнительные 2,1 млрд фунтов стерлингов ($ 2,6 млрд) на подготовку к выходу страны из Европейского Союза без соглашения

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Получается, что таким решением британское правительство удвоило сумму, выделенную для этой цели ранее.

Согласно информации, решение о выделении дополнительных средств принял новый министр финансов Саджид Джавид. Половина денег пойдет на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечения доступа к критически важным медицинским товарам. Другие средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам.

Сообщается, что в этом году на Brexit выделили уже 4,3 млрд фунтов, а общая сумма достигла 6,3 миллиарда фунтов стерлингов.

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