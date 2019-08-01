Правительство Великобритании удвоило сумму для реализации "жесткого" Brexit
1 августа, 2019, 11:11
Правительство Великобритании выделило дополнительные 2,1 млрд фунтов стерлингов ($ 2,6 млрд) на подготовку к выходу страны из Европейского Союза без соглашения
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Получается, что таким решением британское правительство удвоило сумму, выделенную для этой цели ранее.
Согласно информации, решение о выделении дополнительных средств принял новый министр финансов Саджид Джавид. Половина денег пойдет на улучшение пограничной и таможенной инфраструктуры и обеспечения доступа к критически важным медицинским товарам. Другие средства при необходимости будут предоставлены правительственным департаментам.
Сообщается, что в этом году на Brexit выделили уже 4,3 млрд фунтов, а общая сумма достигла 6,3 миллиарда фунтов стерлингов.
- Напомним, ранее новоизбранный премьер-министр Великобритании Джонсон заявил, что Brexit пройдет без заключения соглашения с Брюсселем , если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.
- В Брюсселе ответили Джонсону: соглашение о Brexit просматривать не будут.
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