Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании

"Борис Джонсон стал премьер-министром после того, как королева (Елизавета II - ред.) во время встречи в Букингемском дворце попросила его сформировать правительство", - говорится в сообщении.

Вчера Джонсона избрали новым лидером Консервативной партии Великобритании.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, заменив Терезу Мэй.