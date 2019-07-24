Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании
24 июля, 2019, 17:57
Новым премьер-министром Великобритании официально стал Борис Джонсон
Об этом сообщает Sky News.
"Борис Джонсон стал премьер-министром после того, как королева (Елизавета II - ред.) во время встречи в Букингемском дворце попросила его сформировать правительство", - говорится в сообщении.
Вчера Джонсона избрали новым лидером Консервативной партии Великобритании.
Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии и теперь займет кресло главы правительства, заменив Терезу Мэй.
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