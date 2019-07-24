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Espreso.tvМирБорис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании

Борис Джонсон официально стал новым премьером Великобритании


фото: REUTERS
Новым премьер-министром Великобритании официально стал Борис Джонсон
Об этом сообщает Sky News.

"Борис Джонсон стал премьер-министром после того, как королева (Елизавета II - ред.) во время встречи в Букингемском дворце попросила его сформировать правительство", - говорится в сообщении.

Вчера Джонсона избрали новым лидером Консервативной партии Великобритании.

Напомним, что евроскептик и сторонник Brexit Борис Джонсон победил в борьбе за пост лидера Консервативной партии  и теперь займет кресло главы правительства, заменив Терезу Мэй.

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