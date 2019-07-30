Россияне направили в МИД Украины ноту по арестованному танкеру

30 июля, 2019, 22:51

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Украине.

"Официальных документов по танкеру (от украинской стороны, - ред.) мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД (Украины, - ред.) ноту с просьбой прояснить ситуацию", - сообщили в пресс-службе посольства.