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Espreso.tvОбществоРоссияне направили в МИД Украины ноту по арестованному танкеру

Россияне направили в МИД Украины ноту по арестованному танкеру

Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Украине.

"Официальных документов по танкеру (от украинской стороны, - ред.) мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД (Украины, - ред.) ноту с просьбой прояснить ситуацию", - сообщили в пресс-службе посольства.

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