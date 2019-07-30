Россияне направили в МИД Украины ноту по арестованному танкеру
30 июля, 2019, 22:51
Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Украине.
"Официальных документов по танкеру (от украинской стороны, - ред.) мы не получили. Генеральное консульство в Одессе направило в МИД (Украины, - ред.) ноту с просьбой прояснить ситуацию", - сообщили в пресс-службе посольства.
- Напомним, что в РФ назвали незаконным задержание российского танкера.
- СБУ обнародовала видео задержания российского танкера.
- Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили. Позже в ведомстве объяснили, почему это сделали: "Украина - правовое государство"
- Российский танкер Neyma заходил к Измаилу под российским и украинским флагами .
- 30 июля суд арестовал российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе.
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