Суд арестовал российский танкер NEYMA
30 июля, 2019, 16:28
Суд арестовал российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе
Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Также суд арестовал изъятые во время обыска документы.
- Напомним, что в РФ назвали незаконным задержание российского танкера.
- СБУ обнародовала видео задержания российского танкера.
- Моряков с задержанного СБУ российского танкера отпустили. Позже в ведомстве объяснили, почему это сделали: "Украина - правовое государство"
- Российский танкер Neyma заходил к Измаилу под российским и украинским флагами .
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