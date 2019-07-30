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Espreso.tvОбществоСуд арестовал российский танкер NEYMA

Суд арестовал российский танкер NEYMA

Суд арестовал российский танкер NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Также суд арестовал изъятые во время обыска документы.

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