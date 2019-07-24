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Espreso.tvОбществоАктивно интересовался выборами: адвокат Полозов посетил украинского моряка Гриценко

Активно интересовался выборами: адвокат Полозов посетил украинского моряка Гриценко

Адвокат Николай Полозов посетил в СИЗО украинского военнопленного моряка Дениса Гриценко и пообщался с ним около часа

Об этом Полозов сообщил в Facebook.

"Денис, как обычно, на позитиве. Очень верит и надеется, что вопрос освобождения всех моряков положительно решится в ближайшее время. Обсуждали текущие события. С материалами уголовного дела он еще не начал знакомиться, приступит, по всей видимости, в ближайшие дни. Денис Гриценко живо интересовался выборами в Верховную Раду, которые состоялись в Украине, рассказали ему о результатах. В целом, самочувствие у него хорошее, настроение позитивное и бодрое", - написал Полозов.

Адвокат также выразил надежду, что вскоре Гриценко уже будет находиться на свободе.

"У сестры Дениса - Ольга Гриценко вчера был день рождения. Просил передать поздравления. Поэтому передаем! И надеемся, что уже скоро Денис сможет поздравить лично", - добавил Полозов.

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