Активно интересовался выборами: адвокат Полозов посетил украинского моряка Гриценко
Об этом Полозов сообщил в Facebook.
"Денис, как обычно, на позитиве. Очень верит и надеется, что вопрос освобождения всех моряков положительно решится в ближайшее время. Обсуждали текущие события. С материалами уголовного дела он еще не начал знакомиться, приступит, по всей видимости, в ближайшие дни. Денис Гриценко живо интересовался выборами в Верховную Раду, которые состоялись в Украине, рассказали ему о результатах. В целом, самочувствие у него хорошее, настроение позитивное и бодрое", - написал Полозов.
Адвокат также выразил надежду, что вскоре Гриценко уже будет находиться на свободе.
"У сестры Дениса - Ольга Гриценко вчера был день рождения. Просил передать поздравления. Поэтому передаем! И надеемся, что уже скоро Денис сможет поздравить лично", - добавил Полозов.
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ . Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- Всем пленным украинским морякам назначили психиатрические экспертизы .
- Россия отказалась участвовать в слушаниях трибунала ООН по военнопленным морякам.
- 10 мая Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Захваченным Россией украинским морякам грозит до 6 лет заключения.
- Европарламент принял резолюцию с требованием к РФ немедленно освободить всех украинских политзаключенных и военнопленных.
- Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о договоренности относительно возвращения моряков и оформления документов для этого.
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