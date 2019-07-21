Разумков говорит, что не против стать спикером

21 июля, 2019, 10:28

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил, что он может занять пост спикера Верховной Рады

Это он заявил утром в воскресенье, 21 июля 2019 года, перед голосованием на избирательном участке в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .

На просьбу журналистов прокомментировать прогнозы о том, что он станет спикером парламента, Разумков ответил:

"Все возможно, но об этом еще рано говорить".

По его словам, три месяца назад в стране начались перемены и сейчас проходит "третий тур выборов".

Разумков отметил, что президент Владимир Зеленский понимал, что будет трудно, но не ожидал такого безразличия к исполнению своих обязанностей со стороны парламента, так пришло понимание необходимости глобальных изменений.

Он добавил, что национальная экономика не почувствовала потрясений от того, что проходят досрочные выборы и такую позицию поддерживают международные партнеры.

"15 сентября предстоит вносить новый бюджет на следующий год и логично, если он будет формировать новый парламент", - сказал Разумков.

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На вопрос журналистов, когда люди смогут почувствовать изменения в стране уже через год или два, и ожидать продолжение той политической позиции по декоммунизации, которую вел предыдущий состав парламента, лидер "Слуги народа" отметил, что изменений надо не ждать, а действовать.

"О декоммунизации, то Конституционный суд сказал свое слово. Но считаем, что инициативу с переименованием надо было отдавать людям. В частности, вынести этот вопрос на местный референдум", - сказал он.

В него также спросили, договаривалась партия о поддержке с разными политсилами, в частности с партией Саакашвили, который накануне призвал по спискам голосовать за "Слугу народа".

По словам Разумкова, это не плохо, что их поддерживают другие партии, но об этом никаких договоренностей не велось.