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Espreso.tvОбществоРазумков говорит, что не против стать спикером

Разумков говорит, что не против стать спикером

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил, что он может занять пост спикера Верховной Рады

Это он заявил утром в воскресенье, 21 июля 2019 года, перед голосованием на избирательном участке в Киеве, передает Еспресо.TV со ссылкой на Украинскую правду .

На просьбу журналистов прокомментировать прогнозы о том, что он станет спикером парламента, Разумков ответил:

"Все возможно, но об этом еще рано говорить".

По его словам, три месяца назад в стране начались перемены и сейчас проходит "третий тур выборов".

Разумков отметил, что президент Владимир Зеленский понимал, что будет трудно, но не ожидал такого безразличия к исполнению своих обязанностей со стороны парламента, так пришло понимание необходимости глобальных изменений.

Он добавил, что национальная экономика не почувствовала потрясений от того, что проходят досрочные выборы и такую позицию поддерживают международные партнеры.

"15 сентября предстоит вносить новый бюджет на следующий год и логично, если он будет формировать новый парламент", - сказал Разумков.

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На вопрос журналистов, когда люди смогут почувствовать изменения в стране уже через год или два, и ожидать продолжение той политической позиции по декоммунизации, которую вел предыдущий состав парламента, лидер "Слуги народа" отметил, что изменений надо не ждать, а действовать.

"О декоммунизации, то Конституционный суд сказал свое слово. Но считаем, что инициативу с переименованием надо было отдавать людям. В частности, вынести этот вопрос на местный референдум", - сказал он.

В него также спросили, договаривалась партия о поддержке с разными политсилами, в частности с партией Саакашвили, который накануне призвал по спискам голосовать за "Слугу народа".

По словам Разумкова, это не плохо, что их поддерживают другие партии, но об этом никаких договоренностей не велось.

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