В 12 прифронтовых селах Донецкой области решили не проводить выборы, - СМИ

21 июля, 2019, 09:47

Панорама Чемарлыка с видом на реку Кальмиус. Весна 2015 фото: Микола Ковтун (maps.google.com)

Из-за угрозы обстрелов со стороны российско-террористических сил избирательные участки не открылись в некоторых населенных пунктах Донецкой области

Речь идет о населенных пунктах на линии соприкосновения, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН .

Причем в некоторых из этих населенных пунтку весной удалось провести президентские выборы.

Например, это поселок Чермалык, который часто упоминается в информационных сводках штаба ООС и где живет более тысячи избирателей.

Как заверили в военно-гражданской администрации уверяют: данный шаг является вынужденным. Избирательный участок не открыли, потому что опасно - неделю назад от враждебного обстрела в собственном дворе погиб 49-летний мужчина.

"Ранения были сложные, тяжелые", - говорит сестра погибшего Евгения Гаджиев.