//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ 12 прифронтовых селах Донецкой области решили не проводить выборы, - СМИ

В 12 прифронтовых селах Донецкой области решили не проводить выборы, - СМИ

Панорама Чемарлыка с видом на реку Кальмиус. Весна 2015
фото: Микола Ковтун (maps.google.com)
Из-за угрозы обстрелов со стороны российско-террористических сил избирательные участки не открылись в некоторых населенных пунктах Донецкой области

Речь идет о населенных пунктах на линии соприкосновения, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН .

Причем в некоторых из этих населенных пунтку весной удалось провести президентские выборы.

Например, это поселок Чермалык, который часто упоминается в информационных сводках штаба ООС и где живет более тысячи избирателей.

Как заверили в военно-гражданской администрации уверяют: данный шаг является вынужденным. Избирательный участок не открыли, потому что опасно - неделю назад от враждебного обстрела в собственном дворе погиб 49-летний мужчина.

"Ранения были сложные, тяжелые", - говорит сестра погибшего Евгения Гаджиев.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать