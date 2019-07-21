В 12 прифронтовых селах Донецкой области решили не проводить выборы, - СМИ
21 июля, 2019, 09:47
Из-за угрозы обстрелов со стороны российско-террористических сил избирательные участки не открылись в некоторых населенных пунктах Донецкой области
Речь идет о населенных пунктах на линии соприкосновения, передает Еспресо.TV со ссылкой на ТСН .
Причем в некоторых из этих населенных пунтку весной удалось провести президентские выборы.
Например, это поселок Чермалык, который часто упоминается в информационных сводках штаба ООС и где живет более тысячи избирателей.
Как заверили в военно-гражданской администрации уверяют: данный шаг является вынужденным. Избирательный участок не открыли, потому что опасно - неделю назад от враждебного обстрела в собственном дворе погиб 49-летний мужчина.
"Ранения были сложные, тяжелые", - говорит сестра погибшего Евгения Гаджиев.
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
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