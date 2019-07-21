Сегодня украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва

21 июля, 2019, 07:10

В воскресенье, 21 июля 2019 года, проводятся внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. При этом будут избраны 424 депутата вместо привычных 450, поскольку 26 округов находятся на временно оккупированной территории

Об этом рассказывает Еспресо.TV .

Законодательством установлен 5% -ный проходной барьер и смешанную систему голосования: 225 депутатов избираются в общегосударственном многомандатном округе по избирательным спискам от политических партий, а другие 199 - по мажоритарной системе в одномандатных округах.

В "мажоритарщиков" должно было быть тоже 225 округов, однако 26 округов расположены на терориториях, временно оккупированных российско-террористическими войсками. Поэтому в соответствии с частью 5статти 8 закона "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" выборы в Автономной Республике Крым (округа 1-10) и Севастополе (округа 224, 225), а также в девяти округах Донецкой (41-44, 53-56, 61) и пяти округах Луганской (104 108-111) областей проводиться не будут.

Таким образом, в ВР вообще будет избрано 424 депутата вместо привычных 450.

Выборы исключительно по партийным спискам, напомним, в Украине проходили лишь дважды: 2006 и 2007 годах.

До 5 августа Центральная избирательная комиссия должна установить результаты выборов, а до 10 августа их должны обнародовать в официальной прессе.

К 9 сентября 2019 года включительно Рада собраться на свое первое заседание.

Справка. Что запрещено на избирательных участках

Вчера министр внутренних дел Украины Арсений Аваков перечислил, чего следует обязательно избегать во время сегодняшнего голосования.

"Обращаюсь к каждому. Будьте бдительны. На избирательном участке нельзя:

приносить на избирательный участок символику партии или кандидата - в том числе приходить на голосование в футболках или бейсболках с символикой;

голосовать за другого человека;

выносить бюллетень (неважно - заполненный или нет) за пределы участка;

показывать кому-либо заполненный бюллетень;

фотографировать свой или чужой бюллетень;

опускать в ящик более одного (своего!) бюллетеня;

умышленно портить бюллетень;

агитировать за определенную партию или кандидата.

Если Вы увидите, что кто-то нарушает эти правила - немедленно сообщите членам избирательной комиссии.

Если же Вы заметите какие-либо нарушения общественного порядка - обратитесь к полицейскому, который несет дежурство возле участковой избирательной комиссии ", - отметил министр.

Так же можно позвонить на горячую линию Ситуационного штаба МВД: 044-254-9756 или отправить сообщение по электронной почте: vybory@mvs.gov.ua

"При безупречной процедуре демократия предполагает законные механизмы корректировки и баланса системы.

Нарушения - открывают путь хаосу! Поэтому выборы должны быть честными. Это критически важно для страны и для каждого из нас! ", - отметил Аваков.