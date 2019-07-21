//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПо состоянию на 9:00 утра не открылись 8 участков

По состоянию на 9:00 утра не открылись 8 участков

Сергей Князев
8 избирательных участков не открылись состоянию на 9:00 воскресенья, 21 июля 2019 года

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Сейчас у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он.

По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 000 правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.

Со своей стороны глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".

Что касается неоткрытых избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.

В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорченные контрольные листы для вбрасывания в урны, еще на одном участке переизбрали председателя комиссии и идет пересчет бюллетеней.

Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

21 июля, 2019 воскресенье

20 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать