По состоянию на 9:00 утра не открылись 8 участков
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV .
"Сейчас у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он.
По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 000 правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.
Со своей стороны глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".
Что касается неоткрытых избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.
"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.
В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорченные контрольные листы для вбрасывания в урны, еще на одном участке переизбрали председателя комиссии и идет пересчет бюллетеней.
Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
- Для охраны выборов Нацполиция впервые привлекла отряды авиаподдержки .
- В 12 прифронтовых селах Донецкой области из-за угрозы обстрелов со стороны российско-террористических сил выборы не проводятся.
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