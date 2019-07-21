По состоянию на 9:00 утра не открылись 8 участков

21 июля, 2019, 10:08

8 избирательных участков не открылись состоянию на 9:00 воскресенья, 21 июля 2019 года

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Сейчас у нас не открыто 8 участков, 16 участков были открыты с опозданием", - сказал он.

По словам Ярового, личный состав МВД - почти 132 000 правоохранителей - приступил к выполнению своих задач по обеспечению правопорядка на выборах.

Со своей стороны глава Национальной полиции Украины Сергей Князев отметил: "На территории государства оперативная обстановка спокойная в целом. За сутки мы зарегистрировали два убийства, которые раскрыты".

Что касается неоткрытых избирательных участков, то, по словам главы Нацполиции, в Черниговской области не открылись 4 участка: на двух передаются документы в связи с изменением состава комиссии, еще на двух идет спор среди членов комиссий.

"То есть, это политические, а не полицейские вопросы", - отметил он.

В Донецкой области, как сообщил Князев, на одном из участков испорченные контрольные листы для вбрасывания в урны, еще на одном участке переизбрали председателя комиссии и идет пересчет бюллетеней.

Также, по его словам, на участке в Николаевской области не успели отпечатать бюллетени, а на участке в Житомирской области опаздывает глава комиссии.