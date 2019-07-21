Для охраны выборов Нацполиция впервые привлекла отряды авиаподдержки

21 июля, 2019, 09:21

С целью обеспечения законности и соблюдения правопорядка во время проведения сегодняшних досрочных парламентских выборов Национальной полицией впервые в истории ведомства будет использоваться собственная авиацийан поддержка

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.

Инструктаж личного состава этих подразделений первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Нацполиции Сергей Князев и командующий Нацгвардии Николай Балан провели 20 июля.

По словам Сергея Ярового, министром внутренних дел Арсеном Аваковым было принято решение для обеспечения правопорядка во время выборов привлечь спецподразделения авиаподдержки парка МВД. Поэтому созданы мощные резервы из числа сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников.

Яровой в свою очередь отметил, что сводные отряды уже неоднократно успешно выполняли задачи различной сложности, в разных ситуациях, и в разной обстановке.

"Привлечение к дежурству сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия. Поэтому наша реакция на все нарушения, попытки дестабилизации ситуации, провокации будет мгновенной ", - подчеркнул Яровой.