Для охраны выборов Нацполиция впервые привлекла отряды авиаподдержки
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции.
Инструктаж личного состава этих подразделений первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, глава Нацполиции Сергей Князев и командующий Нацгвардии Николай Балан провели 20 июля.
По словам Сергея Ярового, министром внутренних дел Арсеном Аваковым было принято решение для обеспечения правопорядка во время выборов привлечь спецподразделения авиаподдержки парка МВД. Поэтому созданы мощные резервы из числа сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и пограничников.
Яровой в свою очередь отметил, что сводные отряды уже неоднократно успешно выполняли задачи различной сложности, в разных ситуациях, и в разной обстановке.
"Привлечение к дежурству сводных отрядов авиаподдержки позволит оперативно реагировать на все нарушения во время избирательного процесса. Это мощные резервы реагирования на все вызовы, которые могут возникнуть в ходе выборов. Они рассчитаны для уменьшения времени перемещения личного состава к месту происшествия. Поэтому наша реакция на все нарушения, попытки дестабилизации ситуации, провокации будет мгновенной ", - подчеркнул Яровой.
- Напомним, сегодня, 21 июля, украинцы досрочно выбирают Верховную Раду IX созыва.
Читайте также
-
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко
-
12 июля, 2019 Кровавые следы террора - 5 книг остросюжетного чтива
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2019 "ЕС": Кого ведет на выборы партия Порошенко