Федерация велоспорта Украины готова снять с должности своего президента Башенка, который унизил чемпионку Соловей
13 июля, 2019, 13:25
Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенку во время внеочередного президиума, который собирается по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Xsport.ua.
Глава ФВСУ стал известным на всю Украину после скандальных высказываний в адрес чемпионки Европейских игр-2019 в Минске Анны Соловей.
"Так, как ведет себя наш президент? Никак не помогает велоспорту. То, что он говорил, то, что благодаря ему к нашему виду спорта появилось огромное внимание - неправильно. Мне звонят люди, они не хотят отдавать своих детей к нам, чтобы ими руководили такие президенты. Вы что, смеетесь? ", - отметил Попович.
- Напомним, 1 июля председатель Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей.
- 2 июля Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.
- 4 июля в Киеве состоялась акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей , которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко.
- Анна Соловей заявила, что не будет менять гражданство из-за угроз президента Федерации велоспорта Александра Башенка.
- Украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта Александром Башенко.
- 11 июля Соловей рассказала новые подробности конфликта с Башенко.
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