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Espreso.tvОбществоФедерация велоспорта Украины готова снять с должности своего президента Башенка, который унизил чемпионку Соловей

Федерация велоспорта Украины готова снять с должности своего президента Башенка, который унизил чемпионку Соловей

Александр Башенко
фото: racehorizonpark.com
Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенку во время внеочередного президиума, который собирается по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Xsport.ua.

Глава ФВСУ стал известным на всю Украину после скандальных высказываний в адрес чемпионки Европейских игр-2019 в Минске Анны Соловей.

"Так, как ведет себя наш президент? Никак не помогает велоспорту. То, что он говорил, то, что благодаря ему к нашему виду спорта появилось огромное внимание - неправильно. Мне звонят люди, они не хотят отдавать своих детей к нам, чтобы ими руководили такие президенты. Вы что, смеетесь? ", - отметил Попович.

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