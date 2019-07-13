Федерация велоспорта Украины готова снять с должности своего президента Башенка, который унизил чемпионку Соловей

13 июля, 2019, 13:25

Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенку во время внеочередного президиума, который собирается по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Xsport.ua.

Глава ФВСУ стал известным на всю Украину после скандальных высказываний в адрес чемпионки Европейских игр-2019 в Минске Анны Соловей.

"Так, как ведет себя наш президент? Никак не помогает велоспорту. То, что он говорил, то, что благодаря ему к нашему виду спорта появилось огромное внимание - неправильно. Мне звонят люди, они не хотят отдавать своих детей к нам, чтобы ими руководили такие президенты. Вы что, смеетесь? ", - отметил Попович.