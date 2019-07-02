Президент Федерации велоспорта унизил чемпионку Европейских игр

2 июля, 2019, 13:12

Глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей

Конфликт между функционером и велогонщицей возник в Facebook.

После победы Соловей на Европейских играх Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

Соловей удивила некомпетентность Башенко.

"Очень хотелось бы узнать, почему приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям", - написала спортсменка.

Башенко ответил, что она открыла рот, теперь будет за это платить.

"Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, ты хочешь, чтобы я тебя возил? Я не Базин, запомни, принцесса. Будешь делать работу - примем тебя, будешь вонять - прогоним и не упомянем, как звали", - также написал глава ФВУ.

Соловей ответила, что это не форма Башенко, не его шлем.

"Из вашего здесь только велосипед, который не выдержал и года. Я и так делаю свою работу, и вам не позволю об себя ноги вытирать. Вы меня не принимали, чтобы угрожать выгнать", - написала спортсменка.

29 сентября 2015 г. вице-чемпионку мира по велоспорту Анну Соловей "прокатил" собственный тренер .

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