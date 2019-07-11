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Espreso.tvСпортСоловей рассказала о новых подробностях конфликта с президентом Федерации велоспорта

Соловей рассказала о новых подробностях конфликта с президентом Федерации велоспорта


фото: noc-ukr.org
Чемпионка Европейских игр-2019 Анна Соловей рассказала о новых подробностях конфликта с президентом Федерации велоспорта Александром Башенко

Об этом Соловей заявила в интервью изданию "Главред" .

Соловей не понимает действий Александра Башенка и ожидает не только отставки президента Федерации велосипедного спорта Украины, но и требует полной перезагрузки в украинском велоспорте.

"Возможно, он хотел показать, насколько он всемогущ. Людям уже надоело такое некорректное отношение руководства. Моя ситуация была последней каплей терпения. Во многих городах параллельно с Киевом прошли акции в мою поддержку. Ситуация очень непростая, нужно время для решения этого вопроса . На этом этапе что-либо говорить еще рано ", - сказала Соловей.

Она заявила, что ее устроит отставка нынешнего президента федерации велоспорта Украины и перезагрузки всей системы. По ее мнению, изменение одного человека ни к чему не приведет.

Велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр-2019 в гонке по очкам.

 

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