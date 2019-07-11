Соловей рассказала о новых подробностях конфликта с президентом Федерации велоспорта
Об этом Соловей заявила в интервью изданию "Главред" .
Соловей не понимает действий Александра Башенка и ожидает не только отставки президента Федерации велосипедного спорта Украины, но и требует полной перезагрузки в украинском велоспорте.
"Возможно, он хотел показать, насколько он всемогущ. Людям уже надоело такое некорректное отношение руководства. Моя ситуация была последней каплей терпения. Во многих городах параллельно с Киевом прошли акции в мою поддержку. Ситуация очень непростая, нужно время для решения этого вопроса . На этом этапе что-либо говорить еще рано ", - сказала Соловей.
Она заявила, что ее устроит отставка нынешнего президента федерации велоспорта Украины и перезагрузки всей системы. По ее мнению, изменение одного человека ни к чему не приведет.
Велогонщица Анна Соловей стала чемпионкой II Европейских игр-2019 в гонке по очкам.
- Напомним, 1 июля председатель Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей.
- 2 июля Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.
- 4 июля в Киеве состоялась акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей , которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко.
- Анна Соловей заявила, что не будет менять гражданство из-за угроз президента Федерации велоспорта Александра Башенка.
- 4 июля украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта Александром Башенко.
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