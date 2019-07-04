Мужчина не может себя так вести, - боксер-тяжеловес поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта
4 июля, 2019, 15:38
Украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта Александром Башенко
Об этом Владислав Сиренко написал в facebook.
"Хотел бы публично поддержать велогонщицу Анна Соловей и высказать свое мнение по поводу громкого конфликта Анны с Александром Башенко. Я убежден, что ни при каких обстоятельствах мужчина не может позволять себе так говорить с женщиной, а спортивный чиновник не может так вести себя по отношению к спортсмену. Для меня это аксиома, даже если представить, что Анна была в чем-то не права. Конечно, Башенко должен подать в отставку ", - заявил Сиренко.
Владислав Сиренко является интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии WBF (Всемирной боксерской федерации). 11 из 12 своих боев украинец выиграл нокаутом.
- Напомним, 1 июля глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей.
- Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом федерации велоспорта Украины Александром Башенко.
- 2 июля Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.
- 4 июля в Киеве состоялась акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей, которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко.
- Анна Соловей заявила, что не будет менять гражданство из-за угроз президента Федерации велоспорта Александра Башенко.
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