Мужчина не может себя так вести, - боксер-тяжеловес поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта

4 июля, 2019, 15:38

Украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта Александром Башенко

Об этом Владислав Сиренко написал в facebook.

"Хотел бы публично поддержать велогонщицу Анна Соловей и высказать свое мнение по поводу громкого конфликта Анны с Александром Башенко. Я убежден, что ни при каких обстоятельствах мужчина не может позволять себе так говорить с женщиной, а спортивный чиновник не может так вести себя по отношению к спортсмену. Для меня это аксиома, даже если представить, что Анна была в чем-то не права. Конечно, Башенко должен подать в отставку ", - заявил Сиренко.

Владислав Сиренко является интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии WBF (Всемирной боксерской федерации). 11 из 12 своих боев украинец выиграл нокаутом.