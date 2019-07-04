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Espreso.tvСпортМужчина не может себя так вести, - боксер-тяжеловес поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта

Мужчина не может себя так вести, - боксер-тяжеловес поддержал Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта


фото: obozrevatel.com
Украинский боксер-тяжеловес Владислав Сиренко поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта Александром Башенко

Об этом Владислав Сиренко написал в facebook.

"Хотел бы публично поддержать велогонщицу Анна Соловей и высказать свое мнение по поводу громкого конфликта Анны с Александром Башенко. Я убежден, что ни при каких обстоятельствах мужчина не может позволять себе так говорить с женщиной, а спортивный чиновник не может так вести себя по отношению к спортсмену. Для меня это аксиома, даже если представить, что Анна была в чем-то не права. Конечно, Башенко должен подать в отставку ", - заявил Сиренко.

Владислав Сиренко является интерконтинентальным чемпионом в супертяжелом весе по версии WBF (Всемирной боксерской федерации). 11 из 12 своих боев украинец выиграл нокаутом.

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