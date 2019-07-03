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Espreso.tvСпортВ Киеве устроят акцию в поддержку чемпионки, которую унизил президент Федерации велоспорта

В Киеве устроят акцию в поддержку чемпионки, которую унизил президент Федерации велоспорта

4 июля в Киеве состоится акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей, которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко

Об этом сообщает сообщество Chronic Cyclist в facebook .

"Хватит терпеть свинство президента Федерации велосипедного спорта Александра Башенка. Его поступок по отношению победительницы Европейских игр Анны Соловей является позорным и недопустимым. Мы, велоактивисты и обычные граждане, под стенами Министерства молодежи и спорта Украины будем требовать официальных извинений Башенка перед Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации велоспорта ", - говорится в сообщении.

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