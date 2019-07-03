В Киеве устроят акцию в поддержку чемпионки, которую унизил президент Федерации велоспорта
3 июля, 2019, 13:33
4 июля в Киеве состоится акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей, которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко
Об этом сообщает сообщество Chronic Cyclist в facebook .
"Хватит терпеть свинство президента Федерации велосипедного спорта Александра Башенка. Его поступок по отношению победительницы Европейских игр Анны Соловей является позорным и недопустимым. Мы, велоактивисты и обычные граждане, под стенами Министерства молодежи и спорта Украины будем требовать официальных извинений Башенка перед Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации велоспорта ", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 июля председатель Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей.
- Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом федерации велоспорта Украины Александром Башенко.
- 2 июля Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.
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