Украинская чемпионка не собирается менять гражданство из-за скандала с президентом Федерации велоспорта

4 июля, 2019, 12:14

Чемпиона Европейских игр Анна Соловей заявила, что не будет менять гражданство из-за угроз президента Федерации велоспорта Александра Башенка

Об этом Соловей заявила в интервью «Главкому» .

На вопрос, задумывались велосипедистка над изменением гражданства, она ответила, что не рассматривает такой вариант.

"А почему я должен ехать из своей страны? Да, у нас нелегко. Но кто будет что-то менять? Я родилась здесь, здесь живут мои родители. Я люблю свою страну. У нас много талантливых людей - ученых, врачей, спортсменов. Почему я имею уезжать? Потому какой президент позволяет себе нагло, по-хамски общаться Да, гарантии, что у меня получится все, о чем я мечтаю, нет. Но почему бы не попробовать? Мне помогают, у меня есть поддержка. я не права уйти ", - сказала Соловей, которую президент Федерации велоспорта Александр Башенко пообещал выгнать из состава сборной Украины.