Украинская чемпионка не собирается менять гражданство из-за скандала с президентом Федерации велоспорта
Об этом Соловей заявила в интервью «Главкому» .
На вопрос, задумывались велосипедистка над изменением гражданства, она ответила, что не рассматривает такой вариант.
"А почему я должен ехать из своей страны? Да, у нас нелегко. Но кто будет что-то менять? Я родилась здесь, здесь живут мои родители. Я люблю свою страну. У нас много талантливых людей - ученых, врачей, спортсменов. Почему я имею уезжать? Потому какой президент позволяет себе нагло, по-хамски общаться Да, гарантии, что у меня получится все, о чем я мечтаю, нет. Но почему бы не попробовать? Мне помогают, у меня есть поддержка. я не права уйти ", - сказала Соловей, которую президент Федерации велоспорта Александр Башенко пообещал выгнать из состава сборной Украины.
- Напомним, 1 июля председатель Федерации велоспорта Украины Александр Башенко публично оскорбил чемпионку Европейских игр-2019 Анну Соловей.
- Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поддержал чемпионку Европейских игр Анну Соловей в конфликте с президентом федерации велоспорта Украины Александром Башенко.
- 2 июля Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.
- 4 июля в Киеве состоялась акция в поддержку чемпионки Европейских игр Анны Соловей , которую публично унизил президент Федерации велоспорта Александр Башенко.
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