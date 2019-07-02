Президент Федерации велоспорта назвал "психом" велосипедистку, которую перед этим унизил
Об этом передает ТСН.
"Почему она обиделась, и на что - я не понимаю. Большие спортсмены имеют право на эмоциональную реакцию, я ее прощаю. Но в сборной она не будет! Или она не будет, или ее тренер не будет. Если ты псих - отвечай за свои психические реакции. Я думаю ответственным должен быть тренер ", - сказал Башенко.
Он добавил, что член сборной команды не имеет права на бурную реакцию и будет настаивать, чтобы ее исключили из сборной команды.
Напомним, конфликт между функционером и велогонщицей возник в Facebook.
После победы Соловей на Европейских играх Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.
Соловей удивила некомпетентность Башенко.
"Очень хотелось бы узнать, почему приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям", - написала спортсменка.
Башенко ответил, что она открыла рот, теперь будет за это платить.
- 29 сентября 2015 года вице-чемпионку мира по велоспорту Анну Соловей "прокатил" собственный тренер .
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