Президент Федерации велоспорта назвал "психом" велосипедистку, которую перед этим унизил

2 июля, 2019, 19:59

Глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко прокомментировал свои высказывания в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей

Об этом передает ТСН.

"Почему она обиделась, и на что - я не понимаю. Большие спортсмены имеют право на эмоциональную реакцию, я ее прощаю. Но в сборной она не будет! Или она не будет, или ее тренер не будет. Если ты псих - отвечай за свои психические реакции. Я думаю ответственным должен быть тренер ", - сказал Башенко.

Он добавил, что член сборной команды не имеет права на бурную реакцию и будет настаивать, чтобы ее исключили из сборной команды.

Напомним, конфликт между функционером и велогонщицей возник в Facebook.

После победы Соловей на Европейских играх Федерация велоспорта Украины на своей официальной странице в соцсети поздравила с победой спортсменки главу Киевской федерации велоспорта Сергея Мухомора.

Соловей удивила некомпетентность Башенко.

"Очень хотелось бы узнать, почему приветствуете незнакомого мне человека, которого я никогда не видела, при этом берете мое фото и мой результат? И самое интересное, что ничем, абсолютно ничем этот человек мне не помогал в подготовке к соревнованиям", - написала спортсменка.

Башенко ответил, что она открыла рот, теперь будет за это платить.