Богдан обвинил Порошенко в возвращении России в ПАСЕ

1 июля, 2019, 09:39

Глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что возвращение РФ в ПАСЕ - это реакция мира на поведение Петра Порошенко

Об этом говорится в интервью РБК-Украина .

"Реакция ПАСЕ - это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением - он боролся с датой его вынесения", - рассказал Богдан.