Богдан обвинил Порошенко в возвращении России в ПАСЕ
1 июля, 2019, 09:39
Глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что возвращение РФ в ПАСЕ - это реакция мира на поведение Петра Порошенко
Об этом говорится в интервью РБК-Украина .
"Реакция ПАСЕ - это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением - он боролся с датой его вынесения", - рассказал Богдан.
- Напомним, 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, пригласив Россию вернуться к работе без ограничений права голоса.
- Делегация Украины обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула сессионный зал.
- Украина отозвала посла при СЕ для консультаций.
- ПАСЕ утвердила резолюцию, которая снимает все санкции против России .
- Делегации Украины и 6 стран оставили ПАСЕ в знак протеста против возвращения РФ.
- В Верховной Раде рассмотрят отзыва делегации с ПАСЕ .
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