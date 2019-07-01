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Espreso.tvОбществоБогдан обвинил Порошенко в возвращении России в ПАСЕ

Богдан обвинил Порошенко в возвращении России в ПАСЕ

Глава Офиса президента Андрей Богдан отметил, что возвращение РФ в ПАСЕ - это реакция мира на поведение Петра Порошенко

Об этом говорится в интервью РБК-Украина .

"Реакция ПАСЕ - это реакция мира на поведение Порошенко. Это решение было принято уже давным-давно, до нашей победы. Он всячески его пытался отсрочить, он не боролся с решением - он боролся с датой его вынесения", - рассказал Богдан.

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