Европейские игры-2019: как выглядит итоговый медальный зачет
30 июня, 2019, 19:50
Сборная Украины получила на Европейских играх в Минске 51 награду и заняла в итоговом медальном зачете третье место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заключительный день соревнований золотые награды сборной Украины принесли борец греко-римского стиля Жан Беленюк, боксер Александр Хижняк, каратисты Станислав Горуна и Анита Сергеева, а также гимнасты Олег Верняев и Анастасия Бачинская.
Эти шесть золотых медалей позволили сборной Украины опередить Италию и выйти в общем медальном зачете на третье место. Всего в активе нашей команды 51 награда - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.
Впереди украинцев оказались только белорусы и россияне.
- На Европейских играх в Минске каратист Станислав Горуна принес сборной Украины 16-ю золотую награду.
- Ранее, украинская каратистка Анита Серегина выиграла золото в категории до 61 кг , а Анжелика Терлюга стала второй в весе до 55 кг.
- 30 июня украинские гимнасты Олег Верняев и Анастасия Бачинская выиграли золотые медали
- Также в заключительный день Европейских игр в Минске Олег Верняев получил серебро , а Игорь Радивилов, Иван Пахнюк и Диана Варинська стали бронзовыми призерами.
- Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг.
- Украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг , Николай Буценко стал серебряным призером в весе до 56 кг.
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