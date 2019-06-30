Европейские игры-2019: как выглядит итоговый медальный зачет

30 июня, 2019, 19:50

Сборная Украины получила на Европейских играх в Минске 51 награду и заняла в итоговом медальном зачете третье место

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительный день соревнований золотые награды сборной Украины принесли борец греко-римского стиля Жан Беленюк, боксер Александр Хижняк, каратисты Станислав Горуна и Анита Сергеева, а также гимнасты Олег Верняев и Анастасия Бачинская.

Эти шесть золотых медалей позволили сборной Украины опередить Италию и выйти в общем медальном зачете на третье место. Всего в активе нашей команды 51 награда - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

Впереди украинцев оказались только белорусы и россияне.