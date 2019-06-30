30 июня, 2019, 17:10

На Европейских играх в Минске украинские гимнасты Олег Вреняев и Анастасия Бачинская выиграли золотые медали

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В последний день Европейских игр в Минске Олег Верняев был фаворитом в упражнениях на брусьях, на которых он выиграл олимпийское золото в 2016 году.

Украинец подтвердил свой статус. Он получил за свое выступление 15,333 балла и выиграл золотую награду. Вторым стал киприот Мариос Георгиу (14,900), третьим финишировал Ферхат Аричан из Турции (14,833).

Анастасия Бачинская стала сильнейшей в вольных упражнениях. За свое выступление украинка получила 13,200 балла и опередила Анет Голашову из Чехии (12,966) и шведку Джессику Кастлес (12,933).

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 48 наград - 14 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых.