Европейские игры-2019: Вреняев и Бачинская получили для Украины еще два золота
30 июня, 2019, 17:10
На Европейских играх в Минске украинские гимнасты Олег Вреняев и Анастасия Бачинская выиграли золотые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В последний день Европейских игр в Минске Олег Верняев был фаворитом в упражнениях на брусьях, на которых он выиграл олимпийское золото в 2016 году.
Украинец подтвердил свой статус. Он получил за свое выступление 15,333 балла и выиграл золотую награду. Вторым стал киприот Мариос Георгиу (14,900), третьим финишировал Ферхат Аричан из Турции (14,833).
Анастасия Бачинская стала сильнейшей в вольных упражнениях. За свое выступление украинка получила 13,200 балла и опередила Анет Голашову из Чехии (12,966) и шведку Джессику Кастлес (12,933).
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 48 наград - 14 золотых, 16 серебряных и 18 бронзовых.
- Ранее в заключительный день Европейских игр в Минске Олег Верняев получил серебро , а Игорь Радивилов, Иван Пахнюк и Диана Варинская стали бронзовыми призерами.
- Также 30 июня украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг.
- Украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг , Николай Буценко стал серебряным призером в весе до 56 кг.
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