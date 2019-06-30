Европейские игры-2019: Украина выиграла в Минске 16-е золото
30 июня, 2019, 19:04
На Европейских играх в Минске каратист Станислав Горуна принес сборной Украины 16-ю золотую награду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале турнира каратистов весовой категории до 75 кг Станислав Горуна победил Рафаэля Агаева из Азербайджана - 4: 0.
Всего в активе сборной Украины 51 награда - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых и третье место в медальном зачете Европейских игр.
- Ранее украинская каратистка Анита Серегина выиграла золото в категории до 61 кг , а Анжелика Терлюга стала второй в весе до 55 кг.
- 30 июня на Европейских играх в Минске украинские гимнасты Олег Верняев и Анастасия Бачинская выиграли золотые медали
- Также в заключительный день Европейских игр в Минске Олег Верняев получил серебро , а Игорь Радивилов, Иван Пахнюк и Диана Варинська стали бронзовыми призерами.
- Также 30 июня украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг.
- Украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг , Николай Буценко стал серебряным призером в весе до 56 кг.
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