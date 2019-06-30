Европейские игры-2019: Украина выиграла в Минске 16-е золото

30 июня, 2019, 19:04

На Европейских играх в Минске каратист Станислав Горуна принес сборной Украины 16-ю золотую награду

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале турнира каратистов весовой категории до 75 кг Станислав Горуна победил Рафаэля Агаева из Азербайджана - 4: 0.

Всего в активе сборной Украины 51 награда - 16 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых и третье место в медальном зачете Европейских игр.