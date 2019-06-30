Европейские игры-2019: украинский боксер Хижняк уверенно взял золото
30 июня, 2019, 15:53
На Европейских играх в Минске украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг, Николай Буценко стал серебряным призером в весе до 56 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Действующий чемпион мира и Европы Александр Хижняк в финальном поединке весовой категории до 75 кг встречался с итальянцем Сальваторе Кавальяро. Украинец уверенно победил со счетом 5: 0.
Другой украинский боксер - Николай Буценко сражался за золото в весе до 56 кг с ирландцем Куртом Волкером. Украинец уступил и стал серебряным призером Европейских игр.
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 45 наград - 12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых.
- Напомним, 30 июня украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг.
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