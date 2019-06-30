Европейские игры-2019: украинский боксер Хижняк уверенно взял золото

30 июня, 2019, 15:53

На Европейских играх в Минске украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг, Николай Буценко стал серебряным призером в весе до 56 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Действующий чемпион мира и Европы Александр Хижняк в финальном поединке весовой категории до 75 кг встречался с итальянцем Сальваторе Кавальяро. Украинец уверенно победил со счетом 5: 0.

Другой украинский боксер - Николай Буценко сражался за золото в весе до 56 кг с ирландцем Куртом Волкером. Украинец уступил и стал серебряным призером Европейских игр.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 45 наград - 12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых.