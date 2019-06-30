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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: Беленюк принес Украине золото в греко-римской борьбе

Европейские игры-2019: Беленюк принес Украине золото в греко-римской борьбе


фото: twitter
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительный день Европейских игр в Минске Жан Беленюк встречался в финальной схватке с Исламом Аббасовым из Азербайджана. Украинец победил со счетом 3: 1 и выиграл золотую медаль.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 43 награды - 12 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых.

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