Европейские игры-2019: Беленюк принес Украине золото в греко-римской борьбе

30 июня, 2019, 15:14

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В заключительный день Европейских игр в Минске Жан Беленюк встречался в финальной схватке с Исламом Аббасовым из Азербайджана. Украинец победил со счетом 3: 1 и выиграл золотую медаль.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 43 награды - 12 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых.