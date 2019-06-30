Европейские игры-2019: Беленюк принес Украине золото в греко-римской борьбе
30 июня, 2019, 15:14
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В заключительный день Европейских игр в Минске Жан Беленюк встречался в финальной схватке с Исламом Аббасовым из Азербайджана. Украинец победил со счетом 3: 1 и выиграл золотую медаль.
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 43 награды - 12 золотых, 15 серебряных и 16 бронзовых.
- Напомним, 29 июня украинская гимнастка Диана Варинская получила бронзовую награду Европейских игр в абсолютном первенстве.
- На Европейских играх в Минске Олег Верняев получил серебро в абсолютном первенстве по спортивной гимнастике.
- Кроме этого, украинские каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь получили бронзовые медали .
- Украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду.
- Перед последним соревновательным днем в активе сборной Украины на Европейских играх было 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.
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