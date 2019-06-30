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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: украинские гимнасты выиграли серебро и три бронзы

Европейские игры-2019: украинские гимнасты выиграли серебро и три бронзы


фото: twitter
На Европейских играх в Минске украинский гимнаст Олег Верняев получил серебро, а Игорь Радивилов, Иван Пахнюк и Диана Варинская стали бронзовыми призерами

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Олег Верняев выиграл серебряную медаль на коне. Иван Пахнюк стал третьим в вольных упражнениях, Игорь Радивилов отметился на кольцах, а Диана Варинская взяла бронзу на бревне.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 45 наград - 12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых.

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