Европейские игры-2019: украинские гимнасты выиграли серебро и три бронзы

30 июня, 2019, 16:22

На Европейских играх в Минске украинский гимнаст Олег Верняев получил серебро, а Игорь Радивилов, Иван Пахнюк и Диана Варинская стали бронзовыми призерами

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Олег Верняев выиграл серебряную медаль на коне. Иван Пахнюк стал третьим в вольных упражнениях, Игорь Радивилов отметился на кольцах, а Диана Варинская взяла бронзу на бревне.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 45 наград - 12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых.