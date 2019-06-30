Европейские игры-2019: украинские гимнасты выиграли серебро и три бронзы
30 июня, 2019, 16:22
На Европейских играх в Минске украинский гимнаст Олег Верняев получил серебро, а Игорь Радивилов, Иван Пахнюк и Диана Варинская стали бронзовыми призерами
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Олег Верняев выиграл серебряную медаль на коне. Иван Пахнюк стал третьим в вольных упражнениях, Игорь Радивилов отметился на кольцах, а Диана Варинская взяла бронзу на бревне.
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх 45 наград - 12 золотых, 15 серебряных и 18 бронзовых.
- Напомним, 30 июня украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг.
- Украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг , Николай Буценко стал серебряным призером в весе до 56 кг.
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