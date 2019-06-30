Европейские игры-2019: каратистка Серегина принесла Украине 50-ю медаль
30 июня, 2019, 17:50
На Европейских играх-2019 украинская каратистка Анита Серегина выиграла золото в категории до 61 кг, а Анжелика Терлюга стала второй в весе до 55 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В соревнованиях каратисток по кумитэ в категории до 61 кг Анита Серегина победила в финале словенку Тяшу Ристич - 3: 1 и завоевала золото.
Анжелика Терлюга, которая выступает в кумитэ в весовой категории до 55 кг, завоевала серебро. В финальном поединке украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии - 3: 4 - и получила серебряную награду.
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх в Минске уже 50 медалей - 15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.
- 30 июня на Европейских играх в Минске украинские гимнасты Олег Верняев и Анастасия Бачинская выиграли золотые медали
- Ранее в заключительный день Европейских игр в Минске Олег Верняев получил серебро , а Игорь Радивилов, Иван Пахнюк и Диана Варинская стали бронзовыми призерами.
- Также 30 июня украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк получил золотую награду Европейских игр в категории до 87 кг.
- Украинский боксер Александр Хижняк получил золото в категории до 75 кг , Николай Буценко стал серебряным призером в весе до 56 кг.
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