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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: каратистка Серегина принесла Украине 50-ю медаль

Европейские игры-2019: каратистка Серегина принесла Украине 50-ю медаль


фото: twitter
На Европейских играх-2019 украинская каратистка Анита Серегина выиграла золото в категории до 61 кг, а Анжелика Терлюга стала второй в весе до 55 кг

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В соревнованиях каратисток по кумитэ в категории до 61 кг Анита Серегина победила в финале словенку Тяшу Ристич - 3: 1 и завоевала золото.

Анжелика Терлюга, которая выступает в кумитэ в весовой категории до 55 кг, завоевала серебро. В финальном поединке украинка уступила Ивет Горановой из Болгарии - 3: 4 - и получила серебряную награду.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх в Минске уже 50 медалей - 15 золотых, 17 серебряных и 18 бронзовых.

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