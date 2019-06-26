Российского депутата не выбрали вице-спикером ПАСЕ

26 июня, 2019, 19:51

Председателя комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого в первом туре голосования не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы

Об этом сообщает "Радио Свобода".

За кандидатуру Слуцкого голосовал 101 делегат при необходимом большинстве в 158.

Сегодня состоится второй тур голосования, при котором достаточно простого большинства голосов. Участие в голосовании, однако, должны взять не менее половины делегатов ассамблеи.

В прошлом году против Леонида Слуцкого ряд российских журналисток выдвигали обвинения в домогательствах. Российский профсоюз журналистов направил в ПАСЕ письмо, в котором обратил внимание на эти инциденты. Сам Слуцкий обвинения отрицает, в Госдуме встали на его сторону.

Сегодня в ПАСЕ проходят выборы председателя ассамблеи.