Российского депутата не выбрали вице-спикером ПАСЕ
26 июня, 2019, 19:51
Председателя комитета по международным делам Госдумы России Леонида Слуцкого в первом туре голосования не избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы
Об этом сообщает "Радио Свобода".
За кандидатуру Слуцкого голосовал 101 делегат при необходимом большинстве в 158.
Сегодня состоится второй тур голосования, при котором достаточно простого большинства голосов. Участие в голосовании, однако, должны взять не менее половины делегатов ассамблеи.
В прошлом году против Леонида Слуцкого ряд российских журналисток выдвигали обвинения в домогательствах. Российский профсоюз журналистов направил в ПАСЕ письмо, в котором обратил внимание на эти инциденты. Сам Слуцкий обвинения отрицает, в Госдуме встали на его сторону.
Сегодня в ПАСЕ проходят выборы председателя ассамблеи.
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