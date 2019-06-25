Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ
Это решение уже принято, сообщает " Европейская правда ".
После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.
В среду, 26 июня, украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.
Также уже принято решение о том, что после обжалования полномочий российской делегации, независимо от дальнейшего решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.
Демарш украинской делегации принят в знак протеста против решения ПАСЕ, принятого минувшей ночью, которое существенно сузило возможности наложения санкций делегацию РФ. Также под вопросом является голосование украинских депутатов на выборах генерального секретаря Совета Европы.
- ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
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