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Espreso.tvОбществоУкраинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ

Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ

Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении антироссийского санкционного механизма

Это решение уже принято, сообщает " Европейская правда ".

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

В среду, 26 июня, украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

Также уже принято решение о том, что после обжалования полномочий российской делегации, независимо от дальнейшего решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

Демарш украинской делегации принят в знак протеста против решения ПАСЕ, принятого минувшей ночью, которое существенно сузило возможности наложения санкций делегацию РФ. Также под вопросом является голосование украинских депутатов на выборах генерального секретаря Совета Европы.

  • ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
  • Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
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