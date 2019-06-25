Украинская делегация приостанавливает работу в ПАСЕ

25 июня, 2019, 12:43

Украинская делегация решила остановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста против решения об уничтожении антироссийского санкционного механизма

Это решение уже принято, сообщает " Европейская правда ".

После обжалования полномочий российской делегации и остановки автоматического назначения Слуцкого вице-президентом ПАСЕ украинская делегация совместно покинула сессионный зал и не будет принимать участие в дальнейших дебатах до конца дня.

В среду, 26 июня, украинская делегация временно вернется в зал для участия в обжаловании полномочий российской делегации. Украина потребует полностью лишить россиян полномочий, а также права занимать руководящие должности в комитетах.

Также уже принято решение о том, что после обжалования полномочий российской делегации, независимо от дальнейшего решения, украинцы не вернутся в сессионный зал ПАСЕ.

Демарш украинской делегации принят в знак протеста против решения ПАСЕ, принятого минувшей ночью, которое существенно сузило возможности наложения санкций делегацию РФ. Также под вопросом является голосование украинских депутатов на выборах генерального секретаря Совета Европы.