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Espreso.tvОбществоВ делегации РФ в ПАСЕ могут быть "депутаты" от Крыма

В делегации РФ в ПАСЕ могут быть "депутаты" от Крыма


фото: assembly.coe.int
"Депутаты" от аннексированного Крыма могут представлять полуостров в составе делегации РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой, передает российское издание RFI.

"У нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на то, что происходит", - рассказал Толстой.

  • 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
  • Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
  • После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

 

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