В делегации РФ в ПАСЕ могут быть "депутаты" от Крыма
26 июня, 2019, 08:44
"Депутаты" от аннексированного Крыма могут представлять полуостров в составе делегации РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы
Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой, передает российское издание RFI.
"У нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на то, что происходит", - рассказал Толстой.
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
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