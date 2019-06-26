В делегации РФ в ПАСЕ могут быть "депутаты" от Крыма

26 июня, 2019, 08:44

"Депутаты" от аннексированного Крыма могут представлять полуостров в составе делегации РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы

Об этом заявил вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Петр Толстой, передает российское издание RFI.

"У нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на то, что происходит", - рассказал Толстой.