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Espreso.tvОбществоЛегитимность крымских "депутатов" в ПАСЕ будет анализировать Венецианская комиссия

Легитимность крымских "депутатов" в ПАСЕ будет анализировать Венецианская комиссия

В Совете Европы не смогли дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых выбрали в оккупированном украинском Крыму, поэтому этим займется другая организация

Об этом в Twitter написал журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Комитет ПАСЕ по вопросам повестки процедур, иммунитета и институциональных дел не смог дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых «избрали» в оккупированном украинском Крыму.

Поэтому Совет Европы попросит другую организацию дать ответ на этот вопрос.

"Новые события в ПАСЕ: комитет по вопросам процедур не смог прийти к согласованному мнению по поводу российских полномочий и решил спросить Венецианскую комиссию, могут ли депутаты, избранные по партийным спискам на национальных выборах в Крыму, считаться законно избранными", - написал журналист.

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