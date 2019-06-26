Легитимность крымских "депутатов" в ПАСЕ будет анализировать Венецианская комиссия
26 июня, 2019, 16:50
В Совете Европы не смогли дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых выбрали в оккупированном украинском Крыму, поэтому этим займется другая организация
Об этом в Twitter написал журналист Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
Комитет ПАСЕ по вопросам повестки процедур, иммунитета и институциональных дел не смог дать четкий ответ на вопрос, можно ли считать законными депутатами тех делегатов из России, которых «избрали» в оккупированном украинском Крыму.
Поэтому Совет Европы попросит другую организацию дать ответ на этот вопрос.
"Новые события в ПАСЕ: комитет по вопросам процедур не смог прийти к согласованному мнению по поводу российских полномочий и решил спросить Венецианскую комиссию, могут ли депутаты, избранные по партийным спискам на национальных выборах в Крыму, считаться законно избранными", - написал журналист.
- "Депутаты" от аннексированного Крыма могут представлять полуостров в составе делегации РФ в Парламентской Ассамблеи Совета Европы
- 24 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию для возвращения к работе без ограничений права голоса.
- Украина обжаловала решение ПАСЕ о возвращении делегации РФ и покинула зал.
- После этого украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.
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