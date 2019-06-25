Россия и в дальнейшем не считает захват украинских кораблей у Крыма подсудным трибуналу ООН, - Песков

25 июня, 2019, 17:20

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что случай в Керченском проливе не является подсудным для этой судебной инстанции

Об этом он сказал российским СМИ, передает "Радио Свобода".

Россия продолжает не считать инцидент с украинским кораблями у Керченского пролива подсудным Международному трибуналу по морскому праву ООН.

"В этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - отметил Песков.

25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить три украинских корабля - "Бердянск", "Яны-Капу" и "Никополь" - и 24 находящихся украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что этот суд "не имеет юрисдикции" рассматривать дело о захвате украинских моряков. А в Кремле заявляли, что решение Международного трибунала в Гамбурге не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российские следствие и суд.