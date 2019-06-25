Россия и в дальнейшем не считает захват украинских кораблей у Крыма подсудным трибуналу ООН, - Песков
Об этом он сказал российским СМИ, передает "Радио Свобода".
Россия продолжает не считать инцидент с украинским кораблями у Керченского пролива подсудным Международному трибуналу по морскому праву ООН.
"В этом заключается позиция России. Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - отметил Песков.
25 мая в Гамбурге было объявлено постановление Международного трибунала по морскому праву в деле захваченных Россией украинских моряков. Согласно ему, Россию обязали освободить три украинских корабля - "Бердянск", "Яны-Капу" и "Никополь" - и 24 находящихся украинских моряков и вернуть их под юрисдикцию Украины.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что этот суд "не имеет юрисдикции" рассматривать дело о захвате украинских моряков. А в Кремле заявляли, что решение Международного трибунала в Гамбурге не повлияет на судьбу моряков, которую должны решить российские следствие и суд.
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
- Украинский суд дал разрешение на арест 15 российских военных, причастных к захвату моряков в Керченском проливе.
- Елена Зеркаль надеется, что Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву в течение 3-6 месяцев примет решение относительно юрисдикции по делу о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе
- США обсудит на встрече НАТО-Россия освобождение украинских военнопленных моряков
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