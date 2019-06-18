Арбитраж ООН примет решение о возбуждении Конвенции ООН по морскому праву до конца года, - МИД

18 июня, 2019, 13:33

Елена Зеркаль надеется, что Арбитражный трибунал Международного суда ООН по морскому праву в течение 3-6 месяцев примет решение о юрисдикции по делу о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль рассказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Для нас является неприемлемым, болезненным вариант, когда арбитраж может сказать, что они не нашли юрисдикции. Но мы считаем, что этого не должно быть, потому что иначе они нарушат основополагающий принцип ООН непризнания. То есть непризнание захвата территории путем применения военной силы. И нарушат резолюцию Генеральной ассамблеи. (...) Теперь мы ожидаем решения юрисдикции, после этого суд определится, сколько у России есть времени на представление своего контр-меморандума", - сказала она.

Зеркаль также отметила, что решение о юрисдикции принимается в промежутке от 3 до 6 месяцев.

По ее оценке, суд поставлен в очень сложное положение, потому что "вопросы, которые поставили россияне как свои возражения, касаются этого, и это их первое возражение, что суд не может рассматривать это дело, поскольку речь идет о морских правах Украины вокруг российского Крыма" и юрисдикции трибунала здесь быть не может.

"Мы вопрос Крыму не ставим перед трибуналом вообще никак. Мы просто говорим о том, что Крым - это суверенная территория Украины, и это не является предметом этого спора. Предметом этого спора является нарушение наших прав в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе , и они касаются незаконной добычи наших природных ресурсов, незаконного вылова рыбы, незаконного строительства Керченского моста, препятствование свободе навигации и т.д. ", - пояснила замминистра.

Зеркаль также отметила, что вариантов решений трибунала может быть не два, а три. По ее словам, есть еще один сценарий, по которому суд может сказать, что невозможно рассмотреть юрисдикцию на этом этапе. И ее нужно рассматривать вместе с вопросом по сути, рассматривая факты.

Что касается конкретных сумм убытков, которые понесет Украина, она отметила, что это все будет определяться на последнем этапе.

"Сейчас мы говорим о том, что за это время россияне уже добыли более 9 млрд кубометров газа, и этот газ принадлежит Украине, следовательно, они воруют в Украине природные ресурсы, которые принадлежат народу Украины", - сообщила заместитель главы МИД. - То же самое касается и рыбалки - калькуляция происходит на последнем этапе ".

Говоря о деле в Международном суде ООН о нарушении Россией Конвенции о финансировании терроризма и Конвенции о расовой дискриминации, Зеркаль подчеркнула, что принятие решения о юрисдикции требует больше времени, тем более, вопрос по поводу двух конвенций.

"Мы надеемся, что суд до конца года примет решение о юрисдикции. И здесь суд тоже может сказать, что невозможно решить, есть юрисдикция или нет, не рассматривая все факты", - отметила она.

По ее словам, суд может сказать - "нет, мы не можем сейчас принять решение о юрисдикции, есть она или ее нет, потому что вы поставили вопрос так, что нам нужно изучить факты", то есть это означает, что "мы переходим к следующей стадии ".