США обсудит на встрече НАТО-Россия освобождение украинских военнопленных моряков
25 июня, 2019, 14:15
Американская сторона предложила произвести встречу Совета Россия - НАТО 5 июля, однако, РФ еще официально не подтвердила своего участия
Об этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила на брифинге, передает УНИАН .
США намерены поставить вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на заседании Совета Россия - НАТО.
"Мы очень обеспокоены действиями России в Украине. Мы призываем Россию вернуть судна и моряков, которых они захватили в ноябре и сейчас удерживают в заложниках. Это неправильно, речь идет о нарушении прав Украины пользоваться Керченским проливом", - отметила Хатчинсон.
Она добавила, что Украина имеет право на судоходство и торговлю через Керченский пролив и на встрече Совета Россия - НАТО планируется поднять этот вопрос.
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