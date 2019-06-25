//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСША обсудит на встрече НАТО-Россия освобождение украинских военнопленных моряков

США обсудит на встрече НАТО-Россия освобождение украинских военнопленных моряков

Американская сторона предложила произвести встречу Совета Россия - НАТО 5 июля, однако, РФ еще официально не подтвердила своего участия

Об этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила на брифинге, передает УНИАН .

США намерены поставить вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на заседании Совета Россия - НАТО.

"Мы очень обеспокоены действиями России в Украине. Мы призываем Россию вернуть судна и моряков, которых они захватили в ноябре и сейчас удерживают в заложниках. Это неправильно, речь идет о нарушении прав Украины пользоваться Керченским проливом", - отметила Хатчинсон.

Она добавила, что Украина имеет право на судоходство и торговлю через Керченский пролив и на встрече Совета Россия - НАТО планируется поднять этот вопрос.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

25 июня, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать