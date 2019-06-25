США обсудит на встрече НАТО-Россия освобождение украинских военнопленных моряков

25 июня, 2019, 14:15

Американская сторона предложила произвести встречу Совета Россия - НАТО 5 июля, однако, РФ еще официально не подтвердила своего участия

Об этом постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон заявила на брифинге, передает УНИАН .

США намерены поставить вопрос освобождения украинских военнопленных моряков на заседании Совета Россия - НАТО.

"Мы очень обеспокоены действиями России в Украине. Мы призываем Россию вернуть судна и моряков, которых они захватили в ноябре и сейчас удерживают в заложниках. Это неправильно, речь идет о нарушении прав Украины пользоваться Керченским проливом", - отметила Хатчинсон.

Она добавила, что Украина имеет право на судоходство и торговлю через Керченский пролив и на встрече Совета Россия - НАТО планируется поднять этот вопрос.