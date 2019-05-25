В МИД отреагировали на решение Международного трибунала ООН по морскому праву
Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в twitter.
"Победа украинской команды в Международном трибунале в Гамбурге! #ITLOS приказывает РФ освободить наши корабли и моряков и вернуть их в Украину. Россия должна немедленно выполнить приказ", - говорится в заметке.
В то же время, заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что "приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно".
По ее словам, задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву.
"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей. Больше деталей позже", - заявила Зеркаль.
Победа украинской команды в Международном трибунале по Гамбурге! #ITLOS предписывает РФ освободить наши корабли и моряков и вернуть их в Украину. Россия должна немедленно выполнить приказ. # ITLOSCase26 #ITLOSLive #FreeUkrainianSailors pic.twitter.com/djh6iF3mAw- Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 25 мая 2019
- 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву решил, что Россия должна немедленно освободить пленных украинских моряков и задержанные военные суда и вернуть их Украине.
- 25 ноября 2018 года, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. Российские пограничные корабли совершили таран кораблей ВМС ВС Украины и захватили в плен украинских военных моряков.
- 28 ноября 2018 "суд" оккупированного Крыма арестовал 24 захваченных в плен Россией украинских моряков. Им предъявлены обвинение в "незаконном пересечении границы" .
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