В МИД отреагировали на решение Международного трибунала ООН по морскому праву

25 мая, 2019, 15:27

В Министерстве иностранных прав требуют от России немедленно выполнить решение Международного трибунала по морскому праву и освободить украинских моряков

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в twitter.

"Победа украинской команды в Международном трибунале в Гамбурге! #ITLOS приказывает РФ освободить наши корабли и моряков и вернуть их в Украину. Россия должна немедленно выполнить приказ", - говорится в заметке.

В то же время, заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что "приказ трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно".

По ее словам, задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву.

"Мы ожидаем, что Россия быстро и в полном объеме выполнит приказ трибунала. Напомню, что в подобном деле - Arctic Sunrise - Россия также не участвовала, но быстро освободила людей. Больше деталей позже", - заявила Зеркаль.

Победа украинской команды в Международном трибунале по Гамбурге! #ITLOS предписывает РФ освободить наши корабли и моряков и вернуть их в Украину. Россия должна немедленно выполнить приказ. # ITLOSCase26 #ITLOSLive #FreeUkrainianSailors pic.twitter.com/djh6iF3mAw - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 25 мая 2019