Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной, - Зеленский

25 мая, 2019, 16:24

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - заявил Зеленский.