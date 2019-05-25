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Espreso.tvОбществоВыполнение РФ приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной, - Зеленский

Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН засвидетельствует о готовности к прекращению конфликта с Украиной, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией приказа Международного трибунала ООН будет свидетельствовать о готовности к прекращению конфликта с Украиной

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - заявил Зеленский.

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