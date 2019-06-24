Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 4-го дня соревнований
24 июня, 2019, 22:40
На Европейских играх-2019 в Минске сборная Украины опустилась на четвертое место в медальном зачете
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
На Европейских играх-2019 сборная Украины имеет в ативи 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.
Медальный зачет Европейских игр-2019.
- Напомним, 23 июня украинка Власти Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019.
- Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
- Сегодня украинская пара Антон Давыденко / Николай Пространств завоевала серебряную медаль Европейских игр-2019 в синхронных прыжках на батуте.
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