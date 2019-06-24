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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 4-го дня соревнований

Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 4-го дня соревнований


фото: noc-ukr.org
На Европейских играх-2019 в Минске сборная Украины опустилась на четвертое место в медальном зачете

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

На Европейских играх-2019 сборная Украины имеет в ативи 5 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых наград.

Медальный зачет Европейских игр-2019.

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