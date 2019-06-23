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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: украинская гимнастка Никольченко получила две бронзы

Европейские игры-2019: украинская гимнастка Никольченко получила две бронзы


фото: facebook
Украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Минске состоялись финальные соревнования по художественной гимнастике в отдельных упражнениях.

Сначала 16-летняя украинка Влада Никольченко стала третьей в соревнованиях с обручем. На первых двух позициях расположились Дина Аверина из России и Екатерина Галкина из Беларуси.

Впоследствии Никольченко также завоевала бронзу в упражнениях с булавами. Украинку опередили Линой Ашрам из Израиля и Дина Аверина.

Всего в активе сборной Украины на Европейских играх-2019 стало 9 наград - 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.

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