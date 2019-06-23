Европейские игры-2019: украинская гимнастка Никольченко получила две бронзы
23 июня, 2019, 15:50
Украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Минске состоялись финальные соревнования по художественной гимнастике в отдельных упражнениях.
Сначала 16-летняя украинка Влада Никольченко стала третьей в соревнованиях с обручем. На первых двух позициях расположились Дина Аверина из России и Екатерина Галкина из Беларуси.
Впоследствии Никольченко также завоевала бронзу в упражнениях с булавами. Украинку опередили Линой Ашрам из Израиля и Дина Аверина.
Всего в активе сборной Украины на Европейских играх-2019 стало 9 наград - 3 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые.
- Напомним, 23 мая украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
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