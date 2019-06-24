Украинцы завоевали серебро в прыжках на батуте на Европейских играх-2019

24 июня, 2019, 22:14

Украинская пара Антон Давыденко / Николай Просторив завоевала серебряную медаль Европейских игр-2019 в синхронных прыжках на батуте

Об этом сообщает НОК Украины.

Украинцы выдали потрясающее выступление, но все испортило приземление, из-за помарок в котором пара потеряла 0.5 балла, что стало роковым в борьбе за золото.

Давыденко и Просторив удерживали первое место до выступления последней пары, однако поляки Лукаш Яворски и Артур Закревского избежали серьезных ошибок и сенсационно взяли золото, опередив украинцев на 0.1 балла.

Медаль Давыденко и Просторив стала первой для Украины 18-й (5 + 7 + 6) на Европейских играх.

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