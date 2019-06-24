Украинцы завоевали серебро в прыжках на батуте на Европейских играх-2019
24 июня, 2019, 22:14
Украинская пара Антон Давыденко / Николай Просторив завоевала серебряную медаль Европейских игр-2019 в синхронных прыжках на батуте
Об этом сообщает НОК Украины.
Украинцы выдали потрясающее выступление, но все испортило приземление, из-за помарок в котором пара потеряла 0.5 балла, что стало роковым в борьбе за золото.
Давыденко и Просторив удерживали первое место до выступления последней пары, однако поляки Лукаш Яворски и Артур Закревского избежали серьезных ошибок и сенсационно взяли золото, опередив украинцев на 0.1 балла.
Медаль Давыденко и Просторив стала первой для Украины 18-й (5 + 7 + 6) на Европейских играх.
- 23 июня украинка Влада Никольченко выиграла бронзовые награды в упражнениях с обручем и булавами в художественной гимнастике на Европейских играх-2019.
- Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
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