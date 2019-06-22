Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 2-го дня соревнований
22 июня, 2019, 22:48
Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Золотые медали Украине принесли дзюдоисты Дарья Билодид и Георгий Зантарая и самбистка Анастасия Сапсай. Остальные три награды также получили представители самбо - серебро выиграла Анастасия Новикова и Елена Сайко, бронзу получила Наталия Смаль.
В общем медальном зачете Украина занимает четвертое место и уступает только России, Беларуси и Грузии.
- Напомним, 22 июня украинская самбистка Анастасия Сапсай получила золотую награду Европейских игр-2019 в категории свыше 80 кг.
- Серебряную награду в категории до 64 кг одержала украинская самбистка Елена Сайко .
- 22 июня на Европейских играх-2019 в Минске украинская самбистка Анастасия Новикова завоевала серебряную медаль в категории до 48 кг.
- Также 22 июня украинская самбистка Наталия Смаль получила бронзовую награду Европейских игр-2019 в категории до 72 кг.
- Кроме этого, 22 июня дзюдоистка Дарья Билодид принесла сборной Украины первую золотую награду Европейских игр-2019 .
- Дзюдоист Георгий Зантарая принес Украине второе золото Европейских игр-2019 в Минске в категории до 66 кг.
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