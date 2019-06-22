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Espreso.tvСпортЕвропейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 2-го дня соревнований

Европейские игры-2019: как выглядит медальный зачет после 2-го дня соревнований


фото: facebook
Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Золотые медали Украине принесли дзюдоисты Дарья Билодид и Георгий Зантарая и самбистка Анастасия Сапсай. Остальные три награды также получили представители самбо - серебро выиграла Анастасия Новикова и Елена Сайко, бронзу получила Наталия Смаль.

В общем медальном зачете Украина занимает четвертое место и уступает только России, Беларуси и Грузии.

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