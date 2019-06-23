Европейские игры-2019: Омельчук принес Украине седьмую медаль
23 июня, 2019, 15:12
Украинец Олег Омельчук стал серебряным призером Европейских игр-2019 в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м
Об этом сообщает "Укринформ" .
Рекордсмен мира, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы по пулевой стрельбе Олег Омельчук занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
Победил в этой дисциплине россиянин Артем Черноусов, бронза досталась латвийцу Лаурис Струтманису.
Серебро Омельчука - седьмая награда украинских спортсменов в Минске. В активе "сине-желтых" 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая медали.
- Во второй день Европейских игр-2019 сборная Украины получила 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую награду и вышла на 4-е место в медальном зачете .
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