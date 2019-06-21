10 главных надежд Украины на Европейских играх-2019

18 июня, 2019, 18:47

Дмитрий Марценишин

Еспресо рассказывает о крупнейших звездах сборной Украины на Европейских играх, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске

На вторых в истории Европейских играх Украину будут представлять 198 спортсменов, которые выступят в 15 видах спорта. Всего в Минске атлеты из 50 стран разыграют 200 комплектов наград, а в восьми видах спорта будут бороться за путевки на Олимпиаду-2020 в Токио.

Жан Беленюк

Греко-римская борьба, до 87 кг

От Жана Беленюка на Европейских играх в Минске в Украине ждут только золота. Украинский борец уже приучил к победам и подошел к соревнованиям в отличной форме. В апреле он в третий раз в карьере выиграл чемпионат Европы. Кроме того, у Беленюка есть серебро Олимпиады-2016 и полный комплект наград чемпионата мира - в прошлом году он добавил к золоту и бронзе серебро.

Беленюк популярен не только благодаря своим победам на ковре. Его страницу в Instagram болельщики называют лучшей среди украинских спортсменов, из-за хорошего чувства юмора борца. А еще звездный атлет решил пойти в политику и попал под десятым номером в список партии "Слуга народа" на парламентских выборах.

Спорт ради Верховной Рады Беленюк пообещал к лету 2020 не бросать - он попытается осуществить свою главную мечту - выиграть олимпийское золото в Токио.

Дарья Билодид

Дзюдо, до 48 кг

Дарья Билодид в свои 18 лет является одной из самых титулованных спортсменок Украины. Еще в 16 лет она заявила о себе на взрослом уровне и выиграла чемпионат Европы.

А в 2018-м году украинка вообще была признана лучшей дзюдоисткой мира. Она в 17 лет выиграла чемпионат мира в Баку и стала самой молодой обладательницей золота в истории турниров. К этой победе Билодид добавила золотую награды молодежного чемпионата мира. А раньше еще и выиграла юниорское мировое первенство. Поэтому украинка установила невиданное ранее достижение и завладела титулами сразу в трех возрастных категориях.

Ну и наконец - Дарья Билодид настоящая красавица. Ее фотосессии обязательны к просмотру среди спортивных фанатов, а в Instagram девушка имеет 147 тыс. подписчиков.

Олег Верняев

Спортивная гимнастика

Олег Верняев уже много лет удерживает звание одного из сильнейших гимнастов мира. На Олимпиаде-2016 в Лондоне украинец выиграл золото в своих коронных упражнениях на брусьях и выиграл серебро в самом престижном виде программы - многоборье.

На чемпионатах Европы золото на брусьях украинец никому не отдавал с 2014 до 2017 года. Однако, в 2018 году пропустил континентальное первенство из-за операции на плече. Планировал отдыхать год, но только выздоровел - бросился в бой и в сентябре поехал на чемпионат мира, где сразу взял серебро в упражнениях на брусьях.

На прошлых Европейских играх в 2015 году в Баку Верняев получил золото в абсолютном первенстве и опорном прыжке. Побед от украинца ждут и в Минске, особенно на брусьях, где на ЕИ он еще не выигрывал.

Богдан Бондаренко

Легкая атлетика, прыжки в высоту

Богдан Бондаренко является одним из лучших прыгунов в высоту в истории этой дисциплины. Украинцу в 2014 году подчинялось высота 2.42 м - выше прыгали только легендарный мировой рекордсмен кубинец Хавьер Сотомайор (2.45 м) и катарец Баршим (2.43 м).

В 2013 году Богдан Бондаренко выиграл золото чемпионата мира, а на Олимпиаде-2016 стал третьим. Это при том, что полностью раскрыть потенциал украинскому легкоатлету всегда мешали хронические травмы. Из-за них он пропустил почти два года и вернулся в сектор только весной этого года.

Сделал это Богдан Бондаренко триумфально - в июне он выиграл два этапа "Бриллиантовой лиги" и повторил лучший результат сезона в мире - 2.31 м. Это делает украинца главным фаворитом и на Европейских играх.

Александр Хижняк

Бокс, до 75 кг

Сейчас Александр Хижняк является талантливым украинским боксером-любителем. Он еще в 18 лет громко заявил о себе, когда выиграл молодежный чемпионат мира-2012. Затем Хижняк стал одним из лидеров клуба "Украинские атаманы", после того, как его покинуло "золотое" поколение во главе с Василием Ломаченко и Александром Усиком.

2017 год был для Хижняка самым успешным в карьере - он стал чемпионом Европы и мира и был признан Международной ассоциацией любительского бокса бойцом года.

Александра Хижняка неоднократно приглашали перейти в профессионалы. И украинец поставил себе цель выиграть золото Олимпиады-2020 и пока не гонится за большими деньгами. Европейские игры должны стать генеральной репетицией Токио. От Хижняка в Минске ждут золота - бронза Европейских игр-2015 у него уже есть.

Елена Костевич

Пулевая стрельба

Елена Костевич вот уже 17 лет держится на высоком уровне - с момента, когда она в 2002 году выиграла чемпионат мира в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м. Наибольший успех к украинцу пришел на Олимпиаде-2004, где она завоевала золото, а с Игр 2012 в Лондоне привезла сразу две бронзы.

После неудачи на Олимпиаде-2016 Костевич доказала, что ее рано сбрасывать со счетов и показала свой класс на чемпионате мира-2018, где выиграла бронзовую награду. За это достижение ее признали лучшей спортсменкой года в Украине.

Игорь Радивилов

Спортивная гимнастика

Игорь Радивилов по титулам уступает только одному партнеру по нынешней сборной Украины - Олегу Верняеву. Между тем, первого большого успеха он достиг раньше главной звезды команды. В 2012 году Радивилов взял бронзу Олимпиады в Лондоне в своем любимом опорном прыжке. Украинец в этой дисциплине дважды становился вице-чемпионом мира - в 2014 и 2017 годах. Кроме этого, в активе Радивилова - золото чемпионата Европы в упражнениях на кольцах.

Именно в этих дисциплинах Игорь Радивилов будет бороться за медали в Минске. Особенно важно для него взять золото в опорном прыжке, где он всегда среди фаворитов, но еще побеждал на континентальном уровне.

Георгий Зантарая

Дзюдо, до 66 кг

Георгий Зантарая вошел в историю украинского дзюдо еще в 2009 году, когда принес нашей сборной первую в истории золотую награду чемпионатов мира. Кроме этого, наш борец дважды выигрывал чемпионат Европы - в 2011 и 2017 годах, а на Европейских играх-2015 стал третьим.

Но главной своей цели Зантарая пока не достиг - оба выступления на Олимпиадах в 2012 и 2016 годах оказались неудачными. Украинский дзюдоист стремится во что бы то ни стало исправить ситуацию на Играх в Токио. Золото в Минске должно добавить Георгию Зантарю уверенности в собственных силах.

Наталья Прищепа

Легкая атлетика, 800 м

Еще одной претенденткой на золото Европейских игр является легкоатлетка Наталья Прищепа. На дистанции 800 м украинка выиграла два подряд чемпионата Европы - в 2016 году в Амстердаме и в 2018 году в Берлине. Прищепа стала первой в истории спортсменкой, которой удалось защитить чемпионский титул в этой дисциплине.

В нынешнем сезоне украинка целенаправленно готовилась к Европейским играм и в международных соревнованиях еще не выступала. Поэтому ставку она делает именно на старт в Минске.

Николай Мильчев

Стендовая стрельба

Николая Мильчева считают настоящим талисманом сборной Украины. Он выиграл олимпийское золото в 2000 году в Сиднее и позже выступал еще на трех Олимпиадах - в Афинах-2004, Пекине-2008 и Рио-2016, где остановился в шаге от пьедестала и стал четвертым.

Кроме этого, именно Мильчев в Бразилии был знаменосцем национальной команды на церемонии открытия и самым возрастным спортсменом в ее составе. Таким стрелок, которому 51 год, будет и в Минске.