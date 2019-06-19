Звезда "Игры престолов" рассказала об "очень травматичной" сцене, которую вырезали из сериала

19 июня, 2019, 21:08

Актриса Лина Хиди, которая сыграла роль Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", раскрыла детали сцены с выкидышем, которую вырезали из 7-го сезона

Об этом сообщает comicbook.com.

Актриса посетила фестиваль Comic Con в Мюнхене. Хиди рассказала, что в седьмом сезоне проекта НПО они снимали сцену, в которой Серсея теряет ребенка - "глубоко эмоциональную сцену".

"Мы сняли эпизод, который так и не вошел в седьмой сезон. В нем я теряла ребенка. Это был очень травматичный, но важный момент для Серсеи", - сказала Хиди.

Она добавила, что для нее важно, чтобы зрители знали об этом, потому что эта сцена раскрывает ее персонаж с другой стороны.

Она также отметила: "Мне нравится, как завершилась их история с Джейми. Думаю, очень уместно, что они никогда не расставались. Ему не стоило спать с Бриеной. Вы знаете, что я имею в виду? Подонок».