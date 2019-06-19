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Espreso.tvОбществоЗвезда "Игры престолов" рассказала об "очень травматичной" сцене, которую вырезали из сериала

Звезда "Игры престолов" рассказала об "очень травматичной" сцене, которую вырезали из сериала

Актриса Лина Хиди, которая сыграла роль Серсеи Ланнистер в сериале "Игра престолов", раскрыла детали сцены с выкидышем, которую вырезали из 7-го сезона

Об этом сообщает comicbook.com.

Актриса посетила фестиваль Comic Con в Мюнхене. Хиди рассказала, что в седьмом сезоне проекта НПО они снимали сцену, в которой Серсея теряет ребенка - "глубоко эмоциональную сцену".

"Мы сняли эпизод, который так и не вошел в седьмой сезон. В нем я теряла ребенка. Это был очень травматичный, но важный момент для Серсеи", - сказала Хиди.

Она добавила, что для нее важно, чтобы зрители знали об этом, потому что эта сцена раскрывает ее персонаж с другой стороны.

Она также отметила: "Мне нравится, как завершилась их история с Джейми. Думаю, очень уместно, что они никогда не расставались. Ему не стоило спать с Бриеной. Вы знаете, что я имею в виду? Подонок».

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