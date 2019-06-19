Звезда "Игры престолов" рассказала об "очень травматичной" сцене, которую вырезали из сериала
Об этом сообщает comicbook.com.
Актриса посетила фестиваль Comic Con в Мюнхене. Хиди рассказала, что в седьмом сезоне проекта НПО они снимали сцену, в которой Серсея теряет ребенка - "глубоко эмоциональную сцену".
"Мы сняли эпизод, который так и не вошел в седьмой сезон. В нем я теряла ребенка. Это был очень травматичный, но важный момент для Серсеи", - сказала Хиди.
Она добавила, что для нее важно, чтобы зрители знали об этом, потому что эта сцена раскрывает ее персонаж с другой стороны.
Она также отметила: "Мне нравится, как завершилась их история с Джейми. Думаю, очень уместно, что они никогда не расставались. Ему не стоило спать с Бриеной. Вы знаете, что я имею в виду? Подонок».
"I love that she ended up with Jaime. I think that was very fitting that they never really separated. He did not have to sleep with Brienne, you know what I'm saying? Bastard ".- ꧁ ♡ ᴋᴡᴇᴇɴ ʟᴇɴᴀ .꧂ (@bb_cersei) 16 июня 2019 г.
same Lena! SAME !!! pic.twitter.com/dJ9g2QaCNL
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