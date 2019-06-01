Финал "Игры престолов" был придуман Джорджем Мартином, - исполнитель роли Брана

1 июня, 2019, 17:28

Кто сядет на Железный трон в финале сериала "Игра престолов", решил автор серии романов "Песнь льда и пламени", положенных в основу телешоу НВО, Джордж Мартин

Об этом рассказал актер Исаак Хэмпстед Райт, который исполнил в сериале роль Брана Старка, передает IndieWire.

Финал сериала "Игра престолов" вызвал различные реакции фанатов. Была даже создана петиция к НВО с требованием переснять последний сезон. Много критики было направлено на сценаристов и шоуранеров, которые, мол, были некомпетентны и сняли такой финал, который бы никогда не написал автор Джордж Мартин.

Однако, как рассказал актер Исаак Хэмпстед Райт, чей персонаж в финале занял желанный всем героям Железный трон, идея такого завершения проекта принадлежит именно Джорджу Мартину.

"[Шоуранеры] Дэвид и Дэн сказали мне, что Джордж Мартин запланировал две вещи для Брана, - отметил актер, - это откровение Ходора и то, что он станет королем. Это нечто особенное - быть непосредственно вовлеченным в то, что является частью видения Джорджа. И это был действительно хороший способ закончить проект".

Джордж Мартин еще не опубликовал две последние книги серии, по которой создан сериал. Это заставило многих думать, что шоуранеры решили закончить сериал не так, как закончил бы его писатель.