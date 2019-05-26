Большинство зрителей довольны финалом "Игры престолов" - опрос

26 мая, 2019, 14:10

63% зрителей телесериала понравилось, как завершилась "Игра престолов", а средняя оценка финального эпизода составила 6,43

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Morning Consult.

Шестую серию восьмого сезона "Игры престолов" посмотрели 19,3 млн зрителей, из них 13,6 млн смотрели ее в прямом эфире. После премьеры эпизода, которая состоялась 19 мая, кинокритики признали конечность провальной.

Впрочем, проведенный Morning Consult опрос среди 2201 респондентов показал, что 63% зрителей довольны тем, как завершилось шоу. 26% выбрали вариант "да, очень понравилось" и 37% - "да, преимущественно понравилось". Вдвое меньше опрошенных - 34% - сказали, что недовольны последним эпизодом. Из них 24% выбрали вариант "нет, мне не очень понравилось" и 10% не понравилось вообще. Еще 7% респондентов не могли сформировать свое мнение относительно финала сериала.

Средняя оценка финального эпизода составила 6,43 по шкале от 1 до 10.