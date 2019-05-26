Большинство зрителей довольны финалом "Игры престолов" - опрос
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Morning Consult.
Шестую серию восьмого сезона "Игры престолов" посмотрели 19,3 млн зрителей, из них 13,6 млн смотрели ее в прямом эфире. После премьеры эпизода, которая состоялась 19 мая, кинокритики признали конечность провальной.
Впрочем, проведенный Morning Consult опрос среди 2201 респондентов показал, что 63% зрителей довольны тем, как завершилось шоу. 26% выбрали вариант "да, очень понравилось" и 37% - "да, преимущественно понравилось". Вдвое меньше опрошенных - 34% - сказали, что недовольны последним эпизодом. Из них 24% выбрали вариант "нет, мне не очень понравилось" и 10% не понравилось вообще. Еще 7% респондентов не могли сформировать свое мнение относительно финала сериала.
Средняя оценка финального эпизода составила 6,43 по шкале от 1 до 10.
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