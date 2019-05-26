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Espreso.tvКультураЗвезды "Игры престолов" рассказали, каким хотели бы видеть финал сериала

Звезды "Игры престолов" рассказали, каким хотели бы видеть финал сериала

Исполнительницы ролей Арии Старк и Серсеи Ланнистер - актрисы Мэйси Уильямс и Лина Хиди признались, что разочаровались, когда прочитали сценарий последней серии

Об этом сообщает Insider.

Актрисы Мэйси Уильямс и Лина Хиди, которые сыграли в фэнтезийном сериала НПО "Игра престолов" ключевые роли, рассказали, что хотели бы видеть другой финал киносаги.

"Я хотела, чтобы Ария убила Серсею, даже если бы это означало, что Ария тоже погибнет, - поделилась Мэйси Уильямс. - Даже когда в сценарии Серсея встретила Джейми, я подумала, что сейчас он снимет маску и они оба погибнут. Мне казалось, что именно для этого и оставили Арию".

Так же другой финал для своего персонажа ожидала и Лина Хиди.

"Я фантазировала, пока не села читать сценарий. В нем грубоватые сцены и ничего из того, что я придумала себе. Это стало разочарованием для меня в определенной степени, но нужно принять, что фантазиям не суждено сбыться. Есть что-то поэтическое в том, что произошло с ней и Джейми", - отметила Хиди.

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