К черту восьмой сезон: Появилось видео, в котором Джон Сноу просит прощения за финал "Игры престолов"

14 июня, 2019, 22:10

В шутливом видео персонаж Кита Герингтона просит прощения у зрителей за то, что они потратили свое время на 6 серий последнего сезона

Видео обнародовали на YouTube-канале Eating Things With Famous People.

В сети появилось короткое видео, на котором лорд-командующий обращается к зрителям. Его создатели использовали фрагмент из 4-й серии 8-го сезона, где Джон Сноу произносит траурную речь. Однако в ролике его слова заменили.

"Я прошу прощения, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что завершение "Потерянных" нас ничему не научило", - сказал Джон Сноу.

"В этом видео у меня больше слов, чем во всем остальном сезоне. Я прошу прощения за это и я знаю, что это уже не имеет смысла", - произнес он.

Сноу также сказал, что киноляп со стаканчиком Starbucks был маленькой ошибкой.

В конце ролика персонаж призвал сжечь сценарий финального сезона и забыть о нем навсегда.

"К черту восьмой сезон!" - заключил он.