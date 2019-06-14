К черту восьмой сезон: Появилось видео, в котором Джон Сноу просит прощения за финал "Игры престолов"
Видео обнародовали на YouTube-канале Eating Things With Famous People.
В сети появилось короткое видео, на котором лорд-командующий обращается к зрителям. Его создатели использовали фрагмент из 4-й серии 8-го сезона, где Джон Сноу произносит траурную речь. Однако в ролике его слова заменили.
"Я прошу прощения, что вы потратили свое время на это. Мне жаль, что завершение "Потерянных" нас ничему не научило", - сказал Джон Сноу.
"В этом видео у меня больше слов, чем во всем остальном сезоне. Я прошу прощения за это и я знаю, что это уже не имеет смысла", - произнес он.
Сноу также сказал, что киноляп со стаканчиком Starbucks был маленькой ошибкой.
В конце ролика персонаж призвал сжечь сценарий финального сезона и забыть о нем навсегда.
"К черту восьмой сезон!" - заключил он.
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